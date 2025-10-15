Se recomienda rotar las cubiertas cada 10.000 a 15.000 kilómetros o al menos una vez al año. Sin embargo, la frecuencia ideal depende del uso del vehículo; podría ser necesario rotarlas con más frecuencia si se somete a altas velocidades, cargas pesadas o conducción en terrenos exigentes. Consulte el manual del propietario o a un taller especializado para obtener la recomendación específica para su vehículo.
Factores que influyen en la frecuencia
- Uso del vehículo: Si su vehículo es usado para viajes largos, altas velocidades o transporta cargas pesadas, es recomendable rotar las cubiertas con mayor frecuencia.
- Tipo de terreno: El uso constante en caminos de tierra o en condiciones difíciles puede requerir rotaciones más frecuentes.
- Desgaste irregular: Si nota un desgaste desigual en los neumáticos, es una señal de que necesita rotarlos pronto.
- Neumáticos direccionales: Si sus neumáticos tienen un sentido de rotación específico, solo puede rotarlos de adelante hacia atrás, permaneciendo en el mismo lado del vehículo.
Consejos adicionales
- Consulte el manual: Siempre revise el manual del propietario de su vehículo para ver las recomendaciones específicas del fabricante.
- Aproveche los cambios de aceite: Un buen momento para rotar las cubiertas es cada vez que cambie el aceite de su coche.
- Verifique la presión: Al rotar las cubiertas, también es una buena práctica revisar y ajustar la presión de inflado según las especificaciones del fabricante.