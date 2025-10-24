Ni blanco ni negro: el color de auto que mejor conserva su valor al revenderlo El color puede disminuir hasta 24% el valor del vehículo.

De acuerdo con el reciente estudio de la consultora especializada iSeeCars, en promedio, un vehículo usado disminuye un 31% el valor de su precio de venta en tres años. Asimismo, el color del auto influye en esta pérdida.

Los colores que más conservan el coste de los vehículos son el amarillo, verde y naranja

El amarillo es el que menos valor pierde con el paso de los años ya que los coches con esta carrocería disminuyeron solo un 24%; los de color naranja redujeron un 24,4% su precio y los verdes, un 26,3%.

Karl Brauer, analista de la consultora, indicó en el estudio que, aunque estos no son los colores más populares, tienen mayor demanda que oferta, por lo que conservan un mayor valor en el mercado de vehículos de segunda mano de Estados Unidos.

Qué colores pierden más valor en los autos en EE.UU.

Para quienes buscan un auto más barato del promedio, los vehículos de color blanco, negro y dorado son los que más depreciación tienen a lo largo de los años con una caída de 32,1%, 31,9 y 34,4 por ciento, respectivamente.

Los autos con pintura blanca o negra son los más comunes, por lo que la mayoría de los compradores los adquieren, aunque estos colores no ofrecen alguna distinción en el mercado de autos usados, lo que reduce su precio, añadió el sitio iSeeCars.

Las tendencias al respecto siguen casi sin cambios, ya que entre 2017 y 2022 los colores de carrocería que menos devaluación tuvieron eran el amarillo y naranja, seguidos del púrpura y el verde.

No obstante, existen colores de pintura poco populares que también se desvalorizan rápidamente, ya que para muchos compradores resultan muy llamativos y el costo de mantenimiento llega a ser muy alto.

Se trata de colores como el verde lima y el amarillo brillante, que son poco cotizados en el mercado de la reventa, ya que resultan ser tonos que se ponen de moda, pero se devalúan rápidamente.

Otros factores que afectan el estado de la pintura del auto

Uno de los mayores problemas de los dueños de un auto es su correcto mantenimiento y la pintura no es la excepción. De acuerdo con los especialistas, uno de los peores enemigos es el sol, ya que es uno de los elementos a los que está más expuesto el auto y la radiación hace que se queme con el tiempo, pierda su tonalidad y su brillo.

Además, otras inclemencias del clima como la lluvia o el polvo provocan que el color quede opaco y sin vida, por lo que recomiendan aplicar cera al auto cada seis meses para evitar estos problemas.