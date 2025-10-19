Ni suavizante ni perfume: el secreto natural del laurel para tu lavarropas Conocé los beneficios de esta planta a la hora de lavar la ropa.

El laurel es un ingrediente casi infaltable en todas las cocinas. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que tiene diversos usos en otros sectores del hogar, como por ejemplo en el lavarropas, donde se puede convertir en un aliado para las prendas.

El secreto está en aprovechar las propiedades naturales del laurel. Al colocar 3 o 4 hojas dentro del tambor del lavarropas a la hora del lavado, puede marcar la diferencia.

Los beneficios de poner hojas de laurel en el lavarropas

Este método sirve para perfumar la ropa de manera natural gracias al aroma sutil y fresco que liberan las hojas del laurel, es ideal para quienes buscar evitar los suavizantes.

Por otro lado, también es bueno para mantener la ropa limpia debido a las propiedades antibacterianas y a contribuir la reducción de malos olores.

También, es útil en lavarropas con poca ventilación o cuando la ropa suele quedar húmeda después del lavado, ya que previene el moho.

Cómo usar el laurel en el lavado

Colocá 3 o 4 hojas de laurel dentro del tambor, junto con la ropa sucia. Lavá como siempre, usando tu jabón líquido habitual. Retirá las hojas al finalizar el ciclo. Y listo, las rendas quedarán limpias y con un aroma natural.

Consejos para aprovechar al máximo este truco

Es importante remarcar que, si bien es una técnica segura, el laurel es solo un complemento y no un sustito del jabón líquido ni suavizante. Además, es recomendable evitar las hojas que están muy secas o quebradizas, ya que podrían romperse durante el lavado y dejar la ropa con restos.