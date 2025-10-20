Nuevo Fiat 600 híbrido: cuánto cuesta en la Argentina y qué ofrece en equipamiento Ya está a la venta en los concesionarios.

Setenta años después de aquel inolvidable 600 que motorizó a medio mundo, Fiat revive el nombre con una propuesta completamente distinta: el nuevo Fiat 600 Hybrid, el primer vehículo electrificado que la marca comercializa en Argentina.

El 600 Hybrid combina un motor naftero con tecnología híbrida ligera de 48V y llega importado desde Europa con un precio de USD 34.500.

El motor híbrido del nuevo Fiat 600

El nuevo 600 Hybrid está impulsado por un motor 1.2 turbo de tres cilindros, asociado a una transmisión automática e-DCT de seis velocidades con doble embrague y paddle shifters.

En conjunto con la batería de iones de litio de 48V, entrega 145 caballos de fuerza y 230 Nm de torque. Según datos oficiales, acelera de 0 a 50 km/h en 4,4 segundos en modo Sport.

El sistema permite moverse en modo 100% eléctrico en maniobras de baja velocidad —como el arranque o el estacionamiento— y aprovechar la recuperación de energía en frenadas y descensos para recargar la batería.

Fiat declara un consumo promedio de 4,8 litros cada 100 km, y una autonomía eléctrica de hasta 1 kilómetro o 30 km/h, lo que ocurra primero.

Detalles técnicos del Fiat 600 Hybrid

Con 4,17 metros de largo y 1,52 de alto, el 600 Hybrid combina proporciones urbanas con un diseño moderno inspirado en la “Dolce Vita” italiana. El baúl ofrece 385 litros de capacidad, una cifra destacada para su segmento.

Fiat 600 Hybrid

La paleta de colores incluye cinco tonos exclusivos: Metallic Orange, Blue Ottanio, Ceramic Azure, Metallic Sand y Solid White. A esto se suman llantas de aleación de 17 pulgadas, ópticas full LED, faros antiniebla y detalles en negro piano para espejos y alerón trasero.

Equipamiento del Fiat 600 Hybrid

El habitáculo del nuevo 600 Hybrid busca ofrecer una experiencia tecnológica y confortable. Incluye ingreso sin llave, pantalla central multimedia de 10”, panel de instrumentos digital de 7”, volante multifunción en cuero, cargador inalámbrico para smartphones, climatizador digital y seis parlantes.

Los tapizados son de tela negra con terminaciones cromadas y hay numerosos compartimentos portaobjetos que suman hasta 15 litros de capacidad.

El 600 Hybrid fue desarrollado con los más altos estándares de seguridad europeos. De serie ofrece seis airbags, control crucero, cámara de retroceso, freno de mano eléctrico, detector de fatiga, sensor de punto ciego y un completo paquete de ADAS (asistencias a la conducción) que incluye:

Frenado autónomo de emergencia

Asistente de mantenimiento de carril

Detección de señales de tránsito

Park Assist 360° con ocho sensores

Accesorios y garantía

Fiat ofrece una línea de 20 accesorios originales Mopar, entre los que se destacan barras de techo, portabicicletas, protecciones interiores y detalles de personalización.

La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.