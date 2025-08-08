Para qué sirve colocar cáscaras de zanahoria en los marcos de las ventanas Conocé el uso que le podés dar a esta parte de la verdura que suele terminar en la basura.

Aunque las cáscaras de zanahoria siempre terminan en la basura, tienen diversos beneficios si se usan en los marcos de las ventanas, pero pocas personas los conocen.

Esta parte de la verdura tiene nutrientes y compuestos naturales que ayudan a cuidar la madera o el material de los marcos. Además, aportan una humedad suave que evita que la superficie se reseque y se llene de grietas.

Los beneficios de este método casero

La humedad que sueltan las cáscaras ayuda a que la madera no se reseque ni se agriete con el tiempo. Protección contra insectos: Algunos componentes orgánicos de la zanahoria pueden dificultar que ciertos bichos se acerquen o hagan nido en los marcos, aunque el efecto es leve y no tan fuerte como el de los cítricos.

Algunos componentes orgánicos de la zanahoria pueden dificultar que ciertos bichos se acerquen o hagan nido en los marcos, aunque el efecto es leve y no tan fuerte como el de los cítricos. Aroma fresco: Las cáscaras dejan un olor suave y natural, que ayuda a mantener el ambiente agradable sin ser invasivo.

¿Cómo se usan las cáscaras de zanahoria en los marcos?