Para qué sirve el truco del papel aluminio en forma de vaso y cómo ayuda al desagüe de la cocina Conocé cómo funciona este método y cómo aprovecharlo.

Cuando nos queda aceite después de cocinar, siempre surge la duda de cómo desecharlo correctamente. Sin embargo, existe un método que no todos conocen y que, además, no daña el desagüe de la cocina: usar papel aluminio en forma de vaso. ¿Cómo funciona?

El truco fue compartido por una influencer a través de su cuenta de TikTok y sorprendió a todos.

En primer lugar, se puede ver que ella cortó dos pedazos grandes de papel aluminio y los colocó en la bacha de la cocina, en la parte del desagüe. Luego, agarró un vasó y moldeó el papel con esa forma, para que quede una especie de recipiente, el cual volvió a poner en el mismo orificio por donde se drena el agua.

Una vez listo, volcó todo el aceite usado en el molde del papel y agregó dos servilletas de papel para que absorban el producto. A su vez, con otra, limpió los restos que quedaron en la sartén para después poder lavarla sin problemas.

En el último paso, en tanto, apretó la superficie que quedó abierta del molde para poder cerrarla y tirarla a la basura con las servilletas dentro también.

Rápidamente su video se viralizó en la red social, donde recibió cientos de comentarios y algunas personas la criticaron por la técnica eligió. “Gastás fortuna en papel aluminio y en servilletas”, “Al final gastas más recursos y ensucias lo mismo“, escribieron algunos.

Así se hace el truco con papel aluminio