Para qué sirve mezclar aceite de oliva con vinagre: no es para la ensalada Estos ingredientes pueden combinarse para hacer una potente solución para el hogar.

El aceite de oliva y el vinagre se encuentran en la gran mayoría de cocinas, dado que son los condimentos más utilizados para ensaladas. Sin embargo, estos ingredientes también pueden combinarse para cumplir una función completamente alejada de la gastronomía.

En específico, hay un truco casero que recomienda mezclarlos para limpiar y darle brillo a las superficies de madera barnizada. De acuerdo a este método, se puede eliminar la suciedad sin que se reseque el material, por lo que resulta ideal para usarlo en muebles.

Por qué mezclar aceite de oliva con vinagre funciona para limpiar muebles de madera

La leve acidez del vinagre blanco cumple un rol fundamental en esta mezcla, dado que ayuda a deshacer los restos de grasa, a quitar el polvo adherido y a eliminar las marcas superficiales. Por otro lado, la función del aceite de oliva es dejar una fina capa que realza la madera, tal como podría hacerlo la cera o la silicona.

De esa manera, al juntar ambos ingredientes, se consigue una mezcla que no solo limpia, sino que también le otorga brillo a la madera, al tiempo que evita que se reseque.

Este limpiador casero es ideal para muebles de madera con acabado.

Es importante tener en cuenta que este truco casero se aconseja usarlo en maderas con acabado, como barniz, laca o un sellador. Por el contrario, cuando está cruda y no tiene ningún tipo de tratamiento, se sugiere cambiar de estrategia y limitarse al uso de agua.

Variantes de este limpiador casero con aceite de oliva y vinagre

No existe una regla definitiva respecto de las proporciones de cada ingrediente para formar esta mezcla. Según las proporciones, puede tener diferentes beneficios:

Fórmula 1:1: hay que mezclar dos cucharadas de aceite de oliva con dos cucharadas de vinagre blanco. Esto es adecuado para limpiar y pulir en una sola pasada. Puede servir para una mesa de comedor con huellas y marcas superficiales.

hay que mezclar dos cucharadas de aceite de oliva con dos cucharadas de vinagre blanco. Esto es adecuado para limpiar y pulir en una sola pasada. Puede servir para una mesa de comedor con huellas y marcas superficiales. Fórmula 3:1: Mezclar tres partes de aceite por una de vinagre. Esto ayuda a nutrir la madera, aunque es necesario un pulido final para retirar los excedentes. Es ideal para muebles exteriores, que están secos por la exposición al sol.

Mezclar tres partes de aceite por una de vinagre. Esto ayuda a nutrir la madera, aunque es necesario un pulido final para retirar los excedentes. Es ideal para muebles exteriores, que están secos por la exposición al sol. Fórmula 1:1 con agua: para muebles muy brillosos o sensibles, se recomienda combinar media taza de vinagre con media taza de agua y una cucharada de aceite de oliva. Esta mezcla deja menos residuos en la madera.

Cómo aplicar este limpiador casero, paso a paso

Retirar polvo: antes de aplicar la mezcla, hay que pasar un paño de microfibra seco para evitar que, al momento de frotar, se hagan pequeñas rayas con la propia suciedad adherida. Probar en una pequeña zona: humedecer el paño con la mezcla de aceite de oliva y vinagre. No aplicar en todo el mueble, sino testear primero en alguna parte interna o poco visible. Si al cabo de unos minutos el color no cambia o se apoca, se puede avanzar. Aplicar la mezcla: el paño tiene que estar levemente humedecido, no chorrear. Siempre pasar a favor de las vetas de madera. Retirar exceso: si el mueble es muy grande, trabajar por zonas. Una vez que se termina cada área, hay que pasar un segundo paño limpio y seco por la superficie para sacar el aceite.

Dónde no usar esta mezcla de vinagre y aceite de oliva

El vinagre, incluso aunque esté diluido con agua o aceite, no es compatible con piedras naturales como mármol, travertino, pizarra o caliza, así como tampoco con ciertos cementos. Es que el ácido puede provocar pérdida de brillo y micro-porosidad. Para estas superficies, lo mejor es optar por limpiadores neutros.

Tampoco es buena idea aplicar el aceite sobre maderas enceradas o que no tengan un acabado con laca o barniz, dado que puede cambiar el tono de manera desigual y atraer el polvo con rapidez.