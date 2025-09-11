¿Para qué sirve mezclar una ramita de perejil con agua y sal? Un gesto tan simple puede convertirse en un poderoso aliado energético. Descubrí todos los beneficios.

En el Feng Shui, cada detalle del hogar tiene un propósito: desde la ubicación de los muebles hasta pequeños rituales que ayudan a equilibrar la energía.

Una de las prácticas más conocidas y sencillas es la preparación de una mezcla con perejil, agua y sal, utilizada para purificar los ambientes y atraer buenas vibras.

Cómo preparar el ritual

La receta es muy fácil y solo requiere tres elementos:

Una ramita de perejil fresco.

Un vaso de agua.

Una pizca de sal gruesa.

Paso a paso:

Colocá el perejil en un vaso. Agregá agua hasta cubrirlo. Sumá una pizca de sal gruesa. Dejá la mezcla en un rincón de la casa, preferentemente cerca de la entrada o en un lugar donde sientas energía pesada.

Por qué se usa esta combinación

Perejil: en el Feng Shui se lo considera una planta capaz de absorber malas vibras y purificar el aire.

en el Feng Shui se lo considera una planta capaz de absorber malas vibras y purificar el aire. Sal: tradicional en los rituales de limpieza energética, se cree que neutraliza las energías densas y protege los espacios.

tradicional en los rituales de limpieza energética, se cree que neutraliza las energías densas y protege los espacios. Agua: representa fluidez y renovación, potenciando el efecto del ritual.

La unión de estos tres elementos actúa como un “escudo simbólico” que, según la tradición, ayuda a despejar el ambiente y atraer prosperidad.

Consejos para mantener el ritual