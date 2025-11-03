Pocos lo saben: el motivo por el que conviene dejar canela en la cocina Conocé los beneficios que podés obtener por hacer esto y para qué insectos sirve su aplicación.

Con la llegada del verano, aparecen varias plagas y combatirlas genera dolores de cabeza. Una de las más comunes son las hormigas chiquitas, que invaden tu cocina y alimentos.

Sin embargo, existe una solución natural mucho mejor que los productos químicos, que suelen ser nocivos para la salud y los alimentos.

Se trata de la canela, un condimento que no solo sirve para condimentar tus platos. Su aroma intenso es capaz de espantar a las hormigas y cortarles el paso.

Cómo usar la canela para eliminar las hormigas de la cocina

El secreto está en aprovechar el olor de la canela, que interfiere con las feromonas que las hormigas usan para seguir el rastro de comida. Así, pierden el rumbo y se alejan de tu casa. Hay varias formas de aplicarla:

Canela en polvo: Espolvoreá canela molida directamente sobre los caminos que siguen las hormigas y en las grietas o aberturas por donde entran.

Canela en pasta: Mezclá canela molida con un poco de agua hasta formar una pasta. Con un hisopo o un paño, frotá esta mezcla en los lugares de paso y puntos de entrada.

Canela y vinagre: Sumá canela en polvo o aceite esencial a vinagre blanco para crear un repelente más potente. Rociá o limpiá las zonas afectadas con esta mezcla.

Las ventanas y puertas suelen ser los accesos favoritos de las hormigas, así que no te olvides de reforzar esos puntos.

Por qué aparecen las hormigas en la cocina

Las hormigas buscan comida, humedad y suciedad. Si hay restos de alimentos, migas o envases mal cerrados, es cuestión de tiempo para que lleguen. La limpieza es clave para evitar que se instalen.