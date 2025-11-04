El árbol de jade es una de las plantas más elegidas por los argentinos para decorar casas, balcones, patios y jardines. Si bien es famosa por su resistencia, existe un truco que permite un crecimiento mucho más saludable y fuerte.
El método es sencillo y fácil de realizar, ya que consiste en agregar azúcar al sustrato del árbol de jade. Pero, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos?
El azúcar estimula el crecimiento de la planta y a fortalecer sus raíces. Este ingrediente funciona como una fuente extra de energía para la planta, sobre todo en momentos de estrés o trasplantado.
Además, puede ayudar a que las hojas del árbol de jade se mantengan firmes y carnosas, se vean más verdes y también, más brillantes.
Riesgos de aplicar azúcar
Sin embargo, también se deben tener en cuenta algunas precauciones a la hora de aplicar este truco.
Poner azúcar sobre el sustrato del árbol de jade puede ser contraproducente ya que puede desarrollar hongos y bacterias si se aplica directamente sobre la tierra. Además, a pesar de repeler hormigas y pulgones, puede atraer otros insectos para que ataquen a tu planta.
Cómo aplicar azúcar en el árbol de jade, paso a paso
- Agarrá un poco de azúcar en una cuchara.
- Esparcí el azúcar sobre el sustrato del árbol de jade.
- Regá como de costumbre sin excederte tanto en azúcar como en agua.
Este procedimiento casero suele recomendarse después de un trasplante o cuando la planta muestra signos de debilidad. Sin embargo, no reemplaza los cuidados básicos, entre los que se encuentran el riego moderado, la necesidad de luz y un sustrato bien drenado.