Poné azúcar en el árbol de jade y mirá lo que pasa: el secreto que usan los viveros Conocé cuáles son los beneficios y también los riesgos que corre tu planta si aplicás este truco casero.

El árbol de jade es una de las plantas más elegidas por los argentinos para decorar casas, balcones, patios y jardines. Si bien es famosa por su resistencia, existe un truco que permite un crecimiento mucho más saludable y fuerte.

El método es sencillo y fácil de realizar, ya que consiste en agregar azúcar al sustrato del árbol de jade. Pero, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos?

El azúcar estimula el crecimiento de la planta y a fortalecer sus raíces. Este ingrediente funciona como una fuente extra de energía para la planta, sobre todo en momentos de estrés o trasplantado.

Además, puede ayudar a que las hojas del árbol de jade se mantengan firmes y carnosas, se vean más verdes y también, más brillantes.

Riesgos de aplicar azúcar

Sin embargo, también se deben tener en cuenta algunas precauciones a la hora de aplicar este truco.

Poner azúcar sobre el sustrato del árbol de jade puede ser contraproducente ya que puede desarrollar hongos y bacterias si se aplica directamente sobre la tierra. Además, a pesar de repeler hormigas y pulgones, puede atraer otros insectos para que ataquen a tu planta.

Cómo aplicar azúcar en el árbol de jade, paso a paso

Agarrá un poco de azúcar en una cuchara. Esparcí el azúcar sobre el sustrato del árbol de jade. Regá como de costumbre sin excederte tanto en azúcar como en agua.

Este procedimiento casero suele recomendarse después de un trasplante o cuando la planta muestra signos de debilidad. Sin embargo, no reemplaza los cuidados básicos, entre los que se encuentran el riego moderado, la necesidad de luz y un sustrato bien drenado.