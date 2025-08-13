Por qué aconsejan mezclar el carozo de la palta con shampoo y qué beneficio tiene Además de ser una fruta rica en vitaminas y minerales, tiene efectos más que positivos en el cabello y la piel.

La palta es una fruta rica en muchas grasas saludables, vitaminas, minerales -como el potasio y el magnesio- y antioxidantes. Por supuesto, las propiedades la hacen útil tanto para la nutrición interna como para el cuidado externo, sobre todo en el cabello y la piel. De hecho, se puede utilizar en mascarillas o productos capilares para que el beneficio sea incluso más potente.

El objetivo es nutrir el pelo seco o dañado, prevenir el frizz y las puntas abiertas, fortalecer su crecimiento y aportarle tanto brillo como suavidad. El carozo es capaz de convertirse en un extraordinario aliado para llevar a cabo una rutina de belleza, gracias a la versatilidad: una de las alternativas es incorporarla al shampoo, más allá de que algunos comerciales ya vienen con el extracto.

Por lo pronto, se precisan tres semillas -es recomendable secarlas antes de rallarlas- y mezclar el polvo que se produzca posteriormente en dos tazas de agua. Luego, hay que hervir a fuego lento por alrededor de 40 minutos, para después colar las simientes y verter la combinación dentro del líquido, para después aplicarlo donde corresponda.

Cómo debe realizarse la mezcla del carozo de la palta con el shampoo

Para que cumpla con su cometido, es fundamental aplicarlo con frecuencia. Cuando se está frente a un cabello graso. puede resultar un contenido demasiado pesado: en esos casos, es mejor implementarlo en largos y puntas, o emplearlo en forma de acondicionador y mascarilla. Aún así, la función principal sigue siendo la de limpiar el área, y el proceso se puede complementar sin inconvenientes con una mascarilla o baño de crema.

En cualquier situación, lo ideal es dejar actuar entre dos y tres minutos antes de enjuagar: se debe hacer una vez por semana, como máximo. Con la intención de potenciar el efecto, se tiene que usar una palta bien madura y sin fibras para evitar los restos. Al mismo tiempo, no corresponde dejar grandes cantidades para guardar, ya que las grasas se oxidan fácilmente.

Otra ventaja del carozo es que ayuda a combatir las bacterias y mejorar la piel con el acné. Para ello, se debe rallar una semilla de palta con un elemento para desmenuzar el queso o un cuchillo; en un recipiente, se tiene que añadir la ralladura, un poco de jugo de limón, una cucharada de yogurt y una cucharada de miel de abeja. Por último, hay que enjuagar el rostro con agua y, una vez limpio, aplicar la mezcla en la cara.

Cuáles son los principales beneficios de la palta

Por último, es clave dejar reposar la mascarilla en el rostro durante 15 minutos y asear con un poco de agua tibia. La fruta también reduce el colesterol malo -conocido como LDL- y aumenta el bueno -HDL- debido a su alto contenido en ácido oleico. Además, colabora para controlar la presión arterial por los niveles de potasio, más que otras alternativas como la banana.

Asimismo, los ácidos grasos esenciales que posee protegen las neuronas y potencian tanto la memoria como la concentración y el estado de ánimo. La vitamina E tiene un efecto neuroprotector y evita el deterioro cognitivo. A su vez, por ser rica en fibra soluble e insoluble, vuelve fluido el tránsito intestinal, nutre la microbiota y revierte el estreñimiento. Como fuente de energía sostenida, es una opción ideal para los deportistas y para mantener la salud siempre a raya, siempre que se consuma con moderación y dentro de una dieta equilibrada.