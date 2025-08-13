Por qué el mate es tu mejor aliado este invierno: Beneficios y consejos clave El mate no solo calienta el cuerpo, sino que cuida tu salud. Descubrí sus beneficios y cómo prepararlo para disfrutarlo al máximo este 2025

En San Juan, el mate es más que una bebida: es un ritual que une familias, amigos y hasta desconocidos en las frías mañanas de agosto. Este invierno de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre 6°C y 18°C en San Juan, haciendo del mate el compañero ideal para combatir el frío. Más allá de su calidez, la yerba mate ofrece beneficios para la salud que lo convierten en un aliado perfecto, desde sus antioxidantes hasta su impulso energético. ¿Cómo sacarle el máximo provecho? Te contamos los secretos del mate, con consejos prácticos y cuidados esenciales para disfrutarlo.

Cómo elegir la mejor yerba mate: Consejos clave para cada gusto

Beneficios del mate para tu salud

La yerba mate, según estudios del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es un tesoro nutricional. Estos son sus principales aportes:

Antioxidantes potentes: Contiene polifenoles que combaten el envejecimiento celular, superando incluso al té verde.

Contiene polifenoles que combaten el envejecimiento celular, superando incluso al té verde. Energía natural: La mateína, similar a la cafeína, mejora la concentración sin los nervios del café.

La mateína, similar a la cafeína, mejora la concentración sin los nervios del café. Digestión saludable: Estimula el metabolismo y alivia el estreñimiento, ideal para el invierno.

Estimula el metabolismo y alivia el estreñimiento, ideal para el invierno. Fortalece el cuerpo: Aporta vitaminas B y minerales como potasio y magnesio, clave para la inmunidad en el frío.

Mate y Yerba.

Cómo preparar el mate perfecto

Un buen mate requiere técnica y cuidado, especialmente en invierno. Acá van los consejos de expertos sanjuaninos:

Elegí yerba de calidad: Optá por marcas locales, disponibles en mercados de San Juan.

Optá por marcas locales, disponibles en mercados de San Juan. Agua a la temperatura justa: Usá agua a 75-80°C para no quemar la yerba ni tu paladar.

Usá agua a 75-80°C para no quemar la yerba ni tu paladar. Higiene primero: Lavá la bombilla y el mate con agua caliente para evitar gérmenes.

Lavá la bombilla y el mate con agua caliente para evitar gérmenes. Cebá con estilo: Inclina el mate, humedecé la yerba gradualmente y evitá mover la bombilla para un sabor parejo.

Los secretos del mate perfecto: temperatura, medidas y errores que arruinan tu cebada.

Cuidados para disfrutar sin riesgos

El mate es saludable, pero hay que tomarlo con precaución:

Evitá el agua hirviendo: Temperaturas superiores a 85°C pueden causar quemaduras o dañar el esófago a largo plazo.

Temperaturas superiores a 85°C pueden causar quemaduras o dañar el esófago a largo plazo. No compartas sin limpiar: En tiempos de gripes invernales, desinfectá la bombilla si el mate es compartido.

En tiempos de gripes invernales, desinfectá la bombilla si el mate es compartido. Moderá el consumo: Hasta 1 litro diario es seguro; en exceso, puede afectar el sueño.

Hasta 1 litro diario es seguro; en exceso, puede afectar el sueño. Consultá al médico: Si tenés hipertensión o problemas gástricos, ajustá la cantidad de mate.

Más tips en Secretos del Mate.

El mate, un símbolo sanjuanino

En San Juan, el mate es sinónimo de hogar, charlas en el Parque de Mayo o tardes en el Dique de Ullum. Este invierno, mientras el SMN pronostica vientos moderados y temperaturas frescas, armá tu ronda de mate con amigos o familia. ¿Sos de mate amargo o dulce?