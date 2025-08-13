En San Juan, el mate es más que una bebida: es un ritual que une familias, amigos y hasta desconocidos en las frías mañanas de agosto. Este invierno de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre 6°C y 18°C en San Juan, haciendo del mate el compañero ideal para combatir el frío. Más allá de su calidez, la yerba mate ofrece beneficios para la salud que lo convierten en un aliado perfecto, desde sus antioxidantes hasta su impulso energético. ¿Cómo sacarle el máximo provecho? Te contamos los secretos del mate, con consejos prácticos y cuidados esenciales para disfrutarlo.
Beneficios del mate para tu salud
La yerba mate, según estudios del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es un tesoro nutricional. Estos son sus principales aportes:
- Antioxidantes potentes: Contiene polifenoles que combaten el envejecimiento celular, superando incluso al té verde.
- Energía natural: La mateína, similar a la cafeína, mejora la concentración sin los nervios del café.
- Digestión saludable: Estimula el metabolismo y alivia el estreñimiento, ideal para el invierno.
- Fortalece el cuerpo: Aporta vitaminas B y minerales como potasio y magnesio, clave para la inmunidad en el frío.
Cómo preparar el mate perfecto
Un buen mate requiere técnica y cuidado, especialmente en invierno. Acá van los consejos de expertos sanjuaninos:
- Elegí yerba de calidad: Optá por marcas locales, disponibles en mercados de San Juan.
- Agua a la temperatura justa: Usá agua a 75-80°C para no quemar la yerba ni tu paladar.
- Higiene primero: Lavá la bombilla y el mate con agua caliente para evitar gérmenes.
- Cebá con estilo: Inclina el mate, humedecé la yerba gradualmente y evitá mover la bombilla para un sabor parejo.
Cuidados para disfrutar sin riesgos
El mate es saludable, pero hay que tomarlo con precaución:
- Evitá el agua hirviendo: Temperaturas superiores a 85°C pueden causar quemaduras o dañar el esófago a largo plazo.
- No compartas sin limpiar: En tiempos de gripes invernales, desinfectá la bombilla si el mate es compartido.
- Moderá el consumo: Hasta 1 litro diario es seguro; en exceso, puede afectar el sueño.
- Consultá al médico: Si tenés hipertensión o problemas gástricos, ajustá la cantidad de mate.
Más tips en Secretos del Mate.
El mate, un símbolo sanjuanino
En San Juan, el mate es sinónimo de hogar, charlas en el Parque de Mayo o tardes en el Dique de Ullum. Este invierno, mientras el SMN pronostica vientos moderados y temperaturas frescas, armá tu ronda de mate con amigos o familia. ¿Sos de mate amargo o dulce?
