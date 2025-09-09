El número 9 es símbolo de culminación y renacimiento. Cuando se repite en el calendario, como ocurre cada 9 de septiembre, se genera un portal energético que intensifica su vibración. Esta fecha está asociada con la posibilidad de dejar atrás cargas del pasado y abrir espacio a nuevas oportunidades.
Pero además este año se da “el triple 9”, porque además del día y mes, si se suman las cifras del 2025 también da 9.
“La combinación de tres nueves crea una triada poderosa que nos invita a dejar ir lo que ya no sirve y prepararnos para un nuevo comienzo”, detalla la numeróloga Julieta Rutenberg a Clarín.
Para la numerología, el 9 también es el cierre de un ciclo. Representa la compasión, el servicio a la humanidad y el desapego material. “Es una frecuencia que nos invita a dejar ir aquello que ya no nos sirve, perdonar viejas heridas y prepararnos para un nuevo comienzo”, subraya la especialista.
El portal 9-9-9 “eleva su vibración a un nivel exponencial”, casi como si “el universo estuviera gritando un mensaje de cierre y transición”. No es un final sombrío, sino una invitación a celebrar las lecciones aprendidas y a prepararse para el siguiente capítulo.
Rutenberg advierte que hay un dato adicional que potencia aún más a este portal. Si sumamos 9+9+9 obtenemos 27, número que a su vez se reduce a 9 (2+7=9). Es decir, para la numerología pitagórica, el año 2025 también arroja un 27.
Esto significa que el 9 de septiembre se produce un “embudo energético” donde “la consigna de la frecuencia 27 denominada “Lo inesperado” llega a su pico más alto”, explica Rutenberg.
En la tradición esotérica, el portal 9/9 se considera un momento clave para enfocarse en la abundancia. Las energías de este día ayudan a cerrar etapas y atraer prosperidad en el plano económico, laboral y emocional.
Aprovechar esta fecha no requiere rituales complejos, sino pequeños gestos conscientes. La práctica de la gratitud, la limpieza de espacios o la meditación guiada con afirmaciones de prosperidad son maneras simples de conectar con la energía positiva del portal.
Cómo aprovechar el portal 9/9/9 para atraer abundancia
- Encender una vela dorada o verde con una intención clara de prosperidad.
- Escribir en un papel tres deseos relacionados con la abundancia y guardarlo en un lugar especial.
- Practicar la gratitud, al enumerar al menos nueve cosas por las que sentirse agradecido.
- Realizar una limpieza energética del hogar con sahumerios o incienso.
- Meditar unos minutos al visualizar cómo se concretan tus metas.