Portal de este 9 de septiembre: qué significa y cómo aprovecharlo para atraer la abundancia El 9 de septiembre de 2025 marca la apertura de un poderoso portal energético, el 9/9/9. Se produce este año un "embudo energético".

El número 9 es símbolo de culminación y renacimiento. Cuando se repite en el calendario, como ocurre cada 9 de septiembre, se genera un portal energético que intensifica su vibración. Esta fecha está asociada con la posibilidad de dejar atrás cargas del pasado y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Pero además este año se da “el triple 9”, porque además del día y mes, si se suman las cifras del 2025 también da 9.

“La combinación de tres nueves crea una triada poderosa que nos invita a dejar ir lo que ya no sirve y prepararnos para un nuevo comienzo”, detalla la numeróloga Julieta Rutenberg a Clarín.

Para la numerología, el 9 también es el cierre de un ciclo. Representa la compasión, el servicio a la humanidad y el desapego material. “Es una frecuencia que nos invita a dejar ir aquello que ya no nos sirve, perdonar viejas heridas y prepararnos para un nuevo comienzo”, subraya la especialista.

El portal 9-9-9 “eleva su vibración a un nivel exponencial”, casi como si “el universo estuviera gritando un mensaje de cierre y transición”. No es un final sombrío, sino una invitación a celebrar las lecciones aprendidas y a prepararse para el siguiente capítulo.

Rutenberg advierte que hay un dato adicional que potencia aún más a este portal. Si sumamos 9+9+9 obtenemos 27, número que a su vez se reduce a 9 (2+7=9). Es decir, para la numerología pitagórica, el año 2025 también arroja un 27.

Esto significa que el 9 de septiembre se produce un “embudo energético” donde “la consigna de la frecuencia 27 denominada “Lo inesperado” llega a su pico más alto”, explica Rutenberg.

En la tradición esotérica, el portal 9/9 se considera un momento clave para enfocarse en la abundancia. Las energías de este día ayudan a cerrar etapas y atraer prosperidad en el plano económico, laboral y emocional.

Aprovechar esta fecha no requiere rituales complejos, sino pequeños gestos conscientes. La práctica de la gratitud, la limpieza de espacios o la meditación guiada con afirmaciones de prosperidad son maneras simples de conectar con la energía positiva del portal.

Cómo aprovechar el portal 9/9/9 para atraer abundancia