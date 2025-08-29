¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo? La Jefatura de Gabinete tiene la facultad de mover el feriado al lunes o viernes, lo que genera expectativa en el turismo y la economía por los posibles cambios en el calendario

El próximo feriado trasladable de relevancia en el calendario nacional es el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad. Este año, la celebración coincide con un domingo, lo que ha generado gran expectativa entre distintos sectores vinculados al turismo y la economía.

Es que el traslado del 12 de octubre permitiría conformar un fin de semana largo, con impacto inmediato en la organización de actividades económicas y turísticas.

Qué pasará con el feriado del 12 de octubre

Según lo publicado en el Boletín Oficial a través del Decreto 614/2025, el Gobierno nacional habilitó la posibilidad de mover los feriados nacionales trasladables que caigan en sábado o domingo al lunes inmediato posterior o al viernes previo, dependiendo de la determinación oficial.

En relación con el 12 de octubre, la expectativa gira en torno a la decisión final que tomará la Jefatura de Gabinete, designada como autoridad de aplicación para estos casos.

Se espera que el próximo lunes 1 de septiembre, a través de un nuevo decreto, se oficialice su traslado al viernes 10, que sería no laborable. Así, habría fin de semana largo el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Qué pasará con los feriados trasladables que caen el fin de semana

Hasta la reciente modificación, la Ley N.º 27.399 establecía el régimen general de los feriados nacionales y días no laborables, aunque no especificaba claramente los pasos a seguir cuando estas fechas caían en fin de semana. El vacío reglamentario generaba interpretaciones diversas, ocasionando incertidumbre para la planificación de actividades y la gestión de recursos en provincias y municipios. El Ejecutivo, al reconocer este déficit normativo, intervino para garantizar una interpretación homogénea en todo el territorio nacional y así evitar contradicciones con el propósito original de fomentar la actividad turística interna y la articulación de feriados y días de descanso.

La potestad de decidir la reubicación de los feriados trasladables recae ahora en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con lo que dispone la Ley de Ministerios N.º 22.520. Según el nuevo esquema, cuando un feriado trasladable coincida con sábado o domingo, la Autoridad de Aplicación podrá decretar anticipadamente el traslado al lunes siguiente o al viernes anterior, definiendo de manera oficial el esquema de descanso que resultará aplicable al conjunto de la población.

Cuáles son los próximos fines de semana largos

En lo que resta del año, el calendario nacional presenta varias fechas relevantes que permitirán a la población acceder a fines de semana largos, gracias a la nueva reglamentación sobre feriados trasladables. De publicarse el decreto como está previsto, el más inmediato sería el de octubre (viernes 10, sábado 11 y domingo 12).

Luego hay otros cuatro fines de semana largos más ya confirmados:

Viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos): Fin de semana extendido, sumando el sábado 22 y domingo 23.

Fin de semana extendido, sumando el sábado 22 y domingo 23. Lunes 24 de noviembre (feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional): Combinación que permite un fin de semana largo XL, incluyendo viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24.

Combinación que permite un fin de semana largo XL, incluyendo viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24. Lunes 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de María): Fin de semana largo de sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Fin de semana largo de sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Jueves 25 de diciembre (Navidad): Aunque no armado como fin de semana largo oficial, puede ser utilizado como puente para quienes combinen descanso con el viernes 26.

Qué se conmemora el 12 de octubre

Cada 12 de octubre, en Argentina se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad, una fecha que ha adquirido significados renovados en los últimos años. Esta reemplaza la antigua denominación de “Día de la Raza”, cuyo nombre busca darle un enfoque de reconocimiento a las múltiples identidades y culturas que conforman el entramado social del país.

El sentido actual de la fecha está orientado a reflexionar sobre el impacto del encuentro entre los pueblos originarios de América y las expediciones europeas iniciadas a partir de 1492, encabezadas por Cristóbal Colón. Su conmemoración renueva el reclamos histórico de numerosas comunidades que buscan celebrar sus tradiciones y revalorizar saberes ancestrales, en sintonía con una mirada más contemporánea.