Según el horóscopo chino, estas personas recibirán la mejor noticia del año en octubre de 2025 Será un período en el que varios signos podrían experimentar una gran satisfacción por distintas novedades.

El último trimestre del año puede derivar en buenas noticias para distintos signos del horóscopo chino. Algunos de ellos podrían verse favorecidos por la fortuna durante octubre.

Según distintas predicciones, la tendencia es que octubre sea un buen mes para que varios signos celebren novedades positivas. Podrían presentarse en el plano económico y laboral, sobre todo.

Resumen por signo (qué noticia pueden esperar y por qué)

Los signos que podrían verse favorecidos con novedades positivas durante octubre son: el Caballo, el Buey, el Gallo, la Cabra, el Cerdo y la Rata. A su manera, cada uno atravesará un período interesante desde distintos puntos de vista. Las predicciones son:

Caballo (1958, 1970, 1982, 1994, 2006): es un tiempo de buenas oportunidades y expansión social. Octubre representa “suerte” y movimiento: proyectos y viajes cortos que abren puertas y traen buenas noticias laborales o personales.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009): octubre será un mes de estabilidad y noticias positivas en lo afectivo y lo profesional. Será un período en el que se potenciará la claridad para tomar decisiones importantes en la vida profesional y sentimental. Esto puede materializarse en ascensos, contratos o reconciliaciones.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005): las personas asociadas con este signo podrían recibir noticias económicas y novedades positivas sobre proyectos en desarrollo.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003): se presagia un éxito financiero puntual durante octubre. Es posible que algunas negociaciones que se trabajan lleguen a buen puerto.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007): será un mes lleno de abundancia y buen ánimo. Algunos pronósticos describen al Cerdo como uno de los signos más favorecidos en octubre, con mayor armonía familiar y oportunidades que llegan de forma relativamente sencilla.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008): octubre es asociado con soluciones y estabilidad material. Habrá días específicos en los que se podrían presentar resoluciones importantes sobre asuntos económicos o proyectos que estaban en pausa.

Aunque la mayoría de predicciones se resumen en estos signos, no quiere decir que las personas vinculadas con otros signos no tengan chances de vivir buenas noticias durante agosto. Es clave sostener rutinas y proyectos que nacieron en los meses previos para alcanzar resultados positivos.