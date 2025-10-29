Según un estudio científico, estas son las 10 mejores canciones de todos los tiempos Un análisis internacional se animó a ponerle ciencia a la subjetividad artística.

¿Existe una fórmula para definir cuáles son las mejores canciones de todos los tiempos? Aunque la respuesta suele ser subjetiva y depende de gustos personales, un análisis internacional se animó a ponerle ciencia al debate y armó un ranking que ya genera polémica entre los fanáticos.

El sitio especializado Acclaimed Music recopiló y cruzó miles de listas de críticos de todo el mundo para elaborar un top 10 que sorprende por su diversidad de géneros y épocas.

El método incluyó factores como la coincidencia con otras selecciones, la antigüedad de las listas y la representatividad regional, para darle peso a cada canción, según su impacto real en la historia de la música.

El top 10 de las mejores canciones de todos los tiempos

El resultado es un listado que va desde el folk rock de Bob Dylan hasta el grunge de Nirvana, al pasar por el soul, el R&B y el rock clásico. Entre los elegidos aparecen dos mujeres que hicieron historia: Aretha Franklin y el grupo The Ronettes.

Estas son, según el estudio, las 10 mejores canciones de todos los tiempos:

Bob Dylan – “Like a Rolling Stone” Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” The Beatles – “A Day in the Life” The Beach Boys – “Good Vibrations” Chuck Berry – “Johnny B. Goode” Aretha Franklin – “Respect” The Ronettes – “Be My Baby” Marvin Gaye – “What’s Going On” Marvin Gaye – “I Heard It Through the Grapevine” The Rolling Stones – “(I Can’t Get No) Satisfaction”

¿Cómo se armó el ranking?

Para llegar a este top 10, Acclaimed Music no solo sumó votos: ponderó cada lista de críticos según tres criterios clave. Primero, la similitud con el consenso general (las listas con elecciones muy fuera de lo común pesaron menos). Segundo, la distancia temporal entre el lanzamiento de la canción y la fecha de la lista (cuanto más tiempo pasó, más valor). Y tercero, la cantidad y diversidad de listas de cada región del mundo, para evitar el sesgo geográfico.

Cada canción recibió una puntuación final ajustada por la competencia directa con otros temas, lo que permitió ordenar el ranking de manera objetiva y transparente.

Clásicos eternos y diversidad de estilos

El listado refleja la enorme influencia de artistas como Bob Dylan, que encabeza el ranking con “Like a Rolling Stone”, y de bandas como The Beatles y The Rolling Stones, que aún marcan generaciones. El grunge de Nirvana se metió en el podio con “Smells Like Teen Spirit”, mientras que el soul y el R&B dijeron presente con Aretha Franklin y Marvin Gaye.

La presencia de The Ronettes y su “Be My Baby” destaca el aporte femenino en un universo históricamente dominado por hombres, y confirma el lugar de la música negra y el rock clásico en la memoria colectiva.