Si tu perro llora dormido, esto es lo que realmente significa No siempre se trata de una señal de alarma. Entender qué le puede estar pasando es clave para mantener un buen vínculo.

Si alguna vez tuviste un perro sabés que es muy común que lloren o emitan sonidos estando dormidos: puede tratarse de un pequeño llanto, gemido o quejido. Estas señales pueden formar parte del lenguaje del sueño. Sin embargo, cuando se repiten con frecuencia, se intensifican o van acompañadas de otros síntomas, como falta de apetito, cambios en el comportamiento o rigidez al despertar, conviene prestar atención.

Los especialistas explican que muchos de estos llantos se producen durante la fase REM del sueño, cuando los perros sueñan activamente. Según PetMD, “llorar, gemir o aullar mientras duerme podría indicar que el perro está teniendo una pesadilla”.

Sin embargo, desde la web de PetsCare advierte que “los gemidos o llantos caninos durante el sueño pueden señalar molestias físicas subyacentes, especialmente en perros mayores (artritis, problemas dentales o molestias digestivas)”.

Cuándo preocuparse y cómo actuar

Si tu perro llora ocasionalmente mientras duerme y no presenta otros síntomas, lo más probable es que esté soñando algo que lo emociona o perturba un poco, y no haya motivo de alarma.

Pero, si el fenómeno es constante, es aconsejable monitorear otros signos como si cojea, si se le dificulta levantarse, si tiene letargo, o si tiene disminución del apetito o cambios de conducta. En esos casos, llevarlo al veterinario para una evaluación integral (examen físico, análisis etc.) puede ser clave para descartar problemas de salud o estrés emocional que estén afectando su descanso.