¿Te ha pasado que sueñas con tu ex?: la inquietante revelación de la psicología Este tipo de sueños puede revivir algunas emociones que no has gestionado.

¿Te ha pasado que sueñas con tu ex? Y no en una situación cualquiera, sino más bien comprometedora como, por ejemplo, besándolo. Cualquier persona que experimente esta clase de sueños puede sentirse confundida porque muchos pensamientos pueden llegar a la cabeza: ¿no lo has olvidado? ¿estará pensando en ti? Pues la realidad es que no es un sueño tan alarmante.

De acuerdo con Lara Ferreiro, psicóloga y experta en terapia de pareja que fue consultada por la revista Men’s Health, “soñar con un ex puede despertar una serie de emociones y pensamientos contradictorios (…). Sin embargo, es importante tener en cuenta que los sueños son subjetivos y su interpretación puede variar según la persona y el contexto”.

En este sentido, aunque es posible que represente emociones no gestionadas que están alojadas en tu inconsciente, también puede ser visto como una oportunidad para reflexionar sobre lo que viviste y lo que quisieras experimentar en un futuro.

“Si la ruptura se ha superado no tiene por qué ser un problema, en cambio si el sueño es recurrente y no hemos superado la ruptura puede generar malestar o puede significar que aún echas de menos a esa persona”, concluyó la profesional.

Así mismo, otras interpretaciones indican que soñar con un beso de tu ex en realidad puede relacionarse con que te está gustando otra persona y ese sentimiento te transporte a tu relación pasada.