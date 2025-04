Tome Apunte: Guía práctica para organizar tus tareas de jardinería en otoño Descubre consejos esenciales para preparar tu jardín en otoño y mantenerlo impecable con esta guía paso a paso.

Esta época nos permite planificar y plantear tareas que pueden realizarse porque en el desarrollo de la generalidad de las especies comienza su período de letargo. Con respecto al suelo no sucede lo mismo ya que todavía podemos realizar enmiendas. En cuanto al césped, estamos a tiempo de resiembras y relleno de pozos provocados por la acción del riego. Lo cierto es que en las ediciones anteriores brindamos datos útiles de cómo empezar de cero. Proponemos darte esta guía para que cuentes con los trabajos que se realizan en otoño en un espacio verde.

1- Sembrar herbáceas perennes:

Las que se siembran en esta estación serán más robustas, las de primavera y que además florecerán este año, como por ejemplo: gaillardia, no me olvides, amapola, espuela de caballero, gaura, entre otras. Las anuales de asiento también se siembran ahora antes que la tierra pierda calor, por ejemplo arvejillas, alelí de mahón, caléndula, coquetas y allisum. Debes conservar las semillas de herbáceas anuales. Recoléctelas al mediodía de una jornada fresca para que sequen rápidamente. Use bolsas de papel oscuro, coloque el nombre a cada variedad y hasta las puede identificar por color. Recuerde que las variedades modernas rara vez dan plantas idénticas a la planta madre cuando se reproducen por semillas recolectadas, por lo general las plantas que se obtienen son inferiores en tamaño y calidad. Si quiere obtener plantas idénticas, deberá adquirir las semillas cada año.

2- En los canteros:

Debemos realizar las siguientes tareas:

a) Sacar de raíz las herbáceas enfermas para evitar que contaminen a las demás plantas.

b) Limpiar planta por planta, quitar las flores marchitas, las hojas secas y la gramilla entremezclada. Tener cuidado de no dañar con la pala los bulbos de primavera que permanecen en el cantero.

c) No podar las gramíneas, la hortensia y el sedum. Incluso, secos tienen gran valor ornamental.

3- Cambiar el régimen de riego:

Regar a la mañana temprano o al atardecer y disminuir los riegos a medida que cede el calor. Es importante controlar la humedad ambiente.

Fumigar el jardín.

4- Planificar los nuevos canteros:

Comenzar a preparar la tierra quitando malezas, nivelando, aireando y si es necesario agregando materia orgánica o compost.

5- Realizar la plantación de bulbos:

Nos referimos a los bulbos de floración invierno – primavera, estos se cultivan a mediado de abril. Alguno de ellos son: anémonas, fresias, jacintos, marimonias, narcisos, alstroemerias, tulipán, etc. Guarde en un lugar fresco y seco los bulbos de floración estival, para plantarlos en julio.

Preparación del Suelo.

6- División de matas:

Si es necesario dividir las herbáceas. Así obtenés nuevas plantas a partir de la separación de matas, por ejemplo: calas, agapantos, hemerocalis, achileas, ásters y salvias. Una vez separadas cuando se plantan, volver a abonar. Esta tarea se realiza antes de las heladas.

7- Resiembra otoñal:

El césped en otoño comienza a amarillear , a algunas de las variedades que les ocurre esto son: bermuda, las gramillas híbridas y el kikuyo, entre otras. Muchos desean ver verde todo el año, por tal razón es que antes de que comiencen los fríos se realiza la resiembra otoñal. Las semillas utilizadas para tal fin tienen ciclo otoño – invierno, como el rye grass anual o el perenne. Lo ideal es mezclar rye grass anual y perenne en una proporción de 4 a 5kg por cada 100m cuadrados. Fertilizar con fosfato diamónico. En esta época también se realizan las nivelaciones del terreno. Donde haya pozos debe ser rellenado.

Resiembra otoñal.

