Verano 2026: el reemplazo de la toalla y los pareos que se impone en las playas Esta opción tiene tela impermeable, lo que brinda más higiene y practicidad.

El verano 2026 trae consigo innovaciones también en la forma de disfrutar la playa y los espacios al aire libre. Una de las novedades más comentadas entre expertos en lifestyle y diseño de exteriores son las mantas impermeables extra grandes, que reemplazan a las clásicas toallas y pareos, al combinar practicidad, comodidad y estilo.

Estas mantas no solo ofrecen un espacio más amplio para descansar, sino que también protegen la ropa y la piel de la humedad y la arena. Fabricadas con materiales livianos, resistentes al agua y fáciles de transportar, se presentan como la opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan comodidad sin complicaciones.

Así son estas mantas impermeables.

Ventajas que la hacen imprescindible

Impermeable: mantiene la ropa y los objetos secos incluso en superficies húmedas.

mantiene la ropa y los objetos secos incluso en superficies húmedas. Amplia: permite que varias personas puedan descansar juntas sin tocarse.

permite que varias personas puedan descansar juntas sin tocarse. Ligera y portátil: fácil de plegar y guardar en cualquier bolso de playa.

fácil de plegar y guardar en cualquier bolso de playa. Elegante: disponible en colores y estampados modernos que complementan el estilo veraniego.

Es ideal para estar con familia o amigos en la playa

Cómo usarla de forma correcta

Extender sobre la arena o el césped para crear un espacio cómodo de descanso.

Combinar con almohadones inflables o portátiles para mayor confort.

Limpiar con un paño húmedo tras su uso: su material resistente lo permite sin dificultad.

Gracias a su practicidad y estilo, estas mantas impermeables extra grandes se perfilan como el nuevo básico de playa del verano 2026, al desplazar a las tradicionales toallas y pareos en muchos hogares y resorts.