El verano 2026 trae consigo innovaciones también en la forma de disfrutar la playa y los espacios al aire libre. Una de las novedades más comentadas entre expertos en lifestyle y diseño de exteriores son las mantas impermeables extra grandes, que reemplazan a las clásicas toallas y pareos, al combinar practicidad, comodidad y estilo.
Estas mantas no solo ofrecen un espacio más amplio para descansar, sino que también protegen la ropa y la piel de la humedad y la arena. Fabricadas con materiales livianos, resistentes al agua y fáciles de transportar, se presentan como la opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan comodidad sin complicaciones.
Ventajas que la hacen imprescindible
- Impermeable: mantiene la ropa y los objetos secos incluso en superficies húmedas.
- Amplia: permite que varias personas puedan descansar juntas sin tocarse.
- Ligera y portátil: fácil de plegar y guardar en cualquier bolso de playa.
- Elegante: disponible en colores y estampados modernos que complementan el estilo veraniego.
Cómo usarla de forma correcta
- Extender sobre la arena o el césped para crear un espacio cómodo de descanso.
- Combinar con almohadones inflables o portátiles para mayor confort.
- Limpiar con un paño húmedo tras su uso: su material resistente lo permite sin dificultad.
Gracias a su practicidad y estilo, estas mantas impermeables extra grandes se perfilan como el nuevo básico de playa del verano 2026, al desplazar a las tradicionales toallas y pareos en muchos hogares y resorts.