El verano 2026 trae consigo innovaciones también en la forma de disfrutar la playa y los espacios al aire libre. Una de las novedades más comentadas entre expertos en lifestyle y diseño de exteriores son las mantas impermeables extra grandes, que reemplazan a las clásicas toallas y pareos, al combinar practicidad, comodidad y estilo.

Estas mantas no solo ofrecen un espacio más amplio para descansar, sino que también protegen la ropa y la piel de la humedad y la arena. Fabricadas con materiales livianos, resistentes al agua y fáciles de transportar, se presentan como la opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan comodidad sin complicaciones.

Así son estas mantas impermeables.

Ventajas que la hacen imprescindible

  • Impermeable: mantiene la ropa y los objetos secos incluso en superficies húmedas.
  • Amplia: permite que varias personas puedan descansar juntas sin tocarse.
  • Ligera y portátil: fácil de plegar y guardar en cualquier bolso de playa.
  • Elegante: disponible en colores y estampados modernos que complementan el estilo veraniego.
Es ideal para estar con familia o amigos en la playa

Cómo usarla de forma correcta

  • Extender sobre la arena o el césped para crear un espacio cómodo de descanso.
  • Combinar con almohadones inflables o portátiles para mayor confort.
  • Limpiar con un paño húmedo tras su uso: su material resistente lo permite sin dificultad.

Gracias a su practicidad y estilo, estas mantas impermeables extra grandes se perfilan como el nuevo básico de playa del verano 2026, al desplazar a las tradicionales toallas y pareos en muchos hogares y resorts.

