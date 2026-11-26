Se cumplen este jueves cinco años del crimen de Lucio Dupuy , el niño de cinco años que murió el 26 de noviembre de 2021 en el Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa . Por el hecho fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti , y la pareja de ella, Abigail Páez .

La investigación permitió reconstruir la violencia que sufrió el pequeño antes de morir. Los antecedentes médicos , las lesiones detectadas en la autopsia y otros elementos del expediente mostraron un historial de maltrato que nadie advirtió a tiempo.

El informe forense concluyó que Lucio murió por una hemorragia interna causada por politraumatismos graves . Los peritos también hallaron lesiones compatibles con maltrato crónico , como golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo, además de signos de abuso sexual .

Se constató, además, que el niño había pasado por distintos centros de salud en los meses previos. Esos registros, tomados en conjunto, pasaron a formar parte de los antecedentes del caso:

Otro elemento que se sumó a la causa fueron los dibujos que Lucio hacía en el jardín de infantes . En varios, los personajes aparecían sin ojos , con las piernas cortadas o directamente sin extremidades, con tachaduras , borroneos y colores oscuros . Esos trabajos fueron analizados dentro de las pruebas reunidas.

Las condenas

En febrero de 2023, el Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a prisión perpetua a las dos acusadas. Espósito Valenti fue sentenciada por homicidio triplemente calificado (por el vínculo, alevosía y ensañamiento). Páez, por homicidio doblemente calificado (alevosía y ensañamiento), además de los delitos sexuales por los que fue juzgada.

En mayo de 2024, el Gobierno nacional informó que las condenadas serían alojadas en cárceles distintas: Espósito Valenti en el Complejo Penitenciario Federal N.º 6 de Luján de Cuyo, Mendoza, y Páez en una cárcel de San Luis. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el traslado en redes: "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy".

La Ley Lucio y el jury a funcionarias

En abril de 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio. La norma establece capacitación obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes para quienes trabajan en el Estado, con el objetivo de reforzar la prevención y la detección temprana del maltrato infantil.

El caso también tuvo consecuencias en la Justicia pampeana. A fines de 2023, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán fueron sometidas a un jury por presunto mal desempeño en el proceso que le había otorgado la custodia de Lucio a su madre. Ambas fueron absueltas.