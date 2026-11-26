Se cumplen este jueves cinco años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió el 26 de noviembre de 2021 en el Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa. Por el hecho fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez.
La investigación permitió reconstruir la violencia que sufrió el pequeño antes de morir. Los antecedentes médicos, las lesiones detectadas en la autopsia y otros elementos del expediente mostraron un historial de maltrato que nadie advirtió a tiempo.
Qué determinó la autopsia Lucio Dupuy
El informe forense concluyó que Lucio murió por una hemorragia interna causada por politraumatismos graves. Los peritos también hallaron lesiones compatibles con maltrato crónico, como golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo, además de signos de abuso sexual.
Se constató, además, que el niño había pasado por distintos centros de salud en los meses previos. Esos registros, tomados en conjunto, pasaron a formar parte de los antecedentes del caso:
- 15 de diciembre de 2020: ingresó al Hospital Evita por traumatismos en un miembro superior.
- 18 de diciembre de 2020: lo atendieron en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron una fractura en la muñeca y la mano.
- 22 de enero de 2021: fue a la posta sanitaria del barrio Río Atuel por un traumatismo en un miembro superior.
- 1 de febrero de 2021: volvió al Hospital Evita por traumatismos en el cuerpo.
- 23 de marzo de 2021: recibió un diagnóstico de mallet finger, una lesión en el dedo que puede estar asociada a una fractura.
Los dibujos de Lucio Dupuy en el jardín
Otro elemento que se sumó a la causa fueron los dibujos que Lucio hacía en el jardín de infantes. En varios, los personajes aparecían sin ojos, con las piernas cortadas o directamente sin extremidades, con tachaduras, borroneos y colores oscuros. Esos trabajos fueron analizados dentro de las pruebas reunidas.
Las condenas
En febrero de 2023, el Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a prisión perpetua a las dos acusadas. Espósito Valenti fue sentenciada por homicidio triplemente calificado (por el vínculo, alevosía y ensañamiento). Páez, por homicidio doblemente calificado (alevosía y ensañamiento), además de los delitos sexuales por los que fue juzgada.
En mayo de 2024, el Gobierno nacional informó que las condenadas serían alojadas en cárceles distintas: Espósito Valenti en el Complejo Penitenciario Federal N.º 6 de Luján de Cuyo, Mendoza, y Páez en una cárcel de San Luis. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el traslado en redes: "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy".
La Ley Lucio y el jury a funcionarias
En abril de 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio. La norma establece capacitación obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes para quienes trabajan en el Estado, con el objetivo de reforzar la prevención y la detección temprana del maltrato infantil.
El caso también tuvo consecuencias en la Justicia pampeana. A fines de 2023, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán fueron sometidas a un jury por presunto mal desempeño en el proceso que le había otorgado la custodia de Lucio a su madre. Ambas fueron absueltas.