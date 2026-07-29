Angustia y desesperación: familiares de la cúpula policial y de Protección Civil llegaron al lugar

El dolor de la familia y allegados al llegar a la zona, tras la confirmación de la peor noticia.

La provincia vive horas de profunda angustia y tensión tras confirmarse que en el helicóptero siniestrado en la zona de Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil, viajaban tres de los funcionarios más importantes de la cúpula de seguridad provincial: el subjefe de Policía, el jefe de Bomberos y el director de Protección Civil.

A medida que transcurren las horas y las tareas de rescate avanzan con extrema dificultad debido a lo inaccesible del terreno, familiares y allegados de los tripulantes sanjuaninos se han congregado en las inmediaciones de los centros de operaciones, dominados por el desconsuelo, la incertidumbre y la espera desesperada de un milagro.

Entre lágrimas, abrazos y la constante búsqueda de respuestas, los círculos íntimos aguardan contención y partes oficiales por parte del Gobierno provincial.

"La conmoción es absoluta en el seno de la fuerza policial y en el ámbito gubernamental, pero el impacto más desgarrador se vive puertas adentro, donde los familiares aguardan aferrados a la esperanza de hallar con vida a los tripulantes".

Las autoridades provinciales se encuentran coordinando los esfuerzos de rastrillaje con operativos de rescate complejos, mientras la comunidad sanjuanina permanece en vilo y en total solidaridad con los familiares de los servidores públicos afectados por el trágico suceso.