ANSES: quiénes cobran la Ayuda Escolar 2026 y cuánto se paga por hijo

El inicio del ciclo lectivo suele implicar un fuerte gasto para muchas familias argentinas. En ese contexto, la Ayuda Escolar Anual de ANSES aparece como un respaldo económico clave. Este beneficio está destinado a familias que cobran asignaciones familiares o la AUH y se paga una vez por año, generalmente en marzo , cuando las clases ya comenzaron en gran parte del país.

El aporte económico busca acompañar los gastos típicos del regreso a clases. Útiles, mochilas, uniformes, guardapolvos y materiales escolares suelen concentrar gran parte del presupuesto familiar en esta época del año. Por eso, la ayuda funciona como un refuerzo que permite afrontar parte de esos costos.

La Ayuda Escolar Anual consiste en un pago único por cada hijo en edad escolar que cumpla con los requisitos establecidos por ANSES. Para marzo de 2026 el monto de referencia ronda los $70.000 por hijo , aunque la cifra puede variar según las actualizaciones de las asignaciones familiares.

En algunos casos, además, el Gobierno nacional suele otorgar refuerzos extraordinarios durante el inicio del ciclo lectivo , lo que incrementa el monto final del beneficio. El dinero suele destinarse a cubrir gastos escolares inmediatos, aunque muchas familias también lo reservan para compras que aparecen durante el año.

El pago de la Ayuda Escolar de ANSES se realiza junto con el calendario habitual de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI del titular , por lo que el cronograma se organiza de manera escalonada.

Primero cobran quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, luego continúan los números siguientes hasta completar el calendario mensual. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente las asignaciones.

Para conocer la fecha exacta de cobro, ANSES recomienda consultar a través de Mi ANSES o en su página oficial, ingresando el número de CUIL del titular.

Quienes quieran conocer más detalles sobre beneficios educativos también pueden consultar esta <a href="https://www.diariodecuyo.com.ar/educacion/becas-manuel-belgrano-requisitos-y-montos-para-estudiantes-universitarios">guía completa sobre becas y ayudas educativas disponibles en Argentina</a>, donde se explican otros programas vigentes.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder a la Ayuda Escolar 2026, las familias deben acreditar que sus hijos asisten a un establecimiento educativo reconocido. El beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que cursen nivel inicial, primario o secundario.

También pueden cobrarlo estudiantes con discapacidad, en cuyo caso no existe límite de edad.

Uno de los pasos más importantes es presentar el certificado de escolaridad, un formulario que confirma que el alumno está inscripto y asistiendo a clases. Este documento puede cargarse de forma digital a través de la plataforma de ANSES o presentarse en una oficina del organismo.

Si el certificado no se presenta, el pago puede quedar suspendido hasta completar el trámite. Por ese motivo, cada año ANSES recuerda a las familias la importancia de mantener actualizados los datos escolares de sus hijos.