El presidente Alberto Fernández afirmó que le gustaría que los argentinos puedan "poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes" y destacó que es "impresionante" lo que hizo el Gobierno nacional "para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos".

Así lo afirmó el jefe de Estado al participar la noche del viernes de un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título "Para pensar el Frente de Todos", que fue coordinado por los dirigentes Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro Mosquera, y del que participaron referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio, y que se convocó a participar en forma virtual del acto del próximo 17 de octubre en conmemoración del Día de la Lealtad -ver nota vinculada-.

"Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes", remarcó el mandatario.

"Porque lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos puedan salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue", agregó Fernández en el encuentro.

El Presidente se refirió de esta manera a la decisión del Banco Central (BCRA) comunicada esta semana que indica que las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.

La medida forma parte de las restricciones adoptadas por el Banco Central para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal como las AUH, IFE, créditos a tasa 0, refinanciación de tarjetas y otras deudas, etc.

"Cuando se pongan a reflexionar sobre las cosas que aun faltan hacer, miren para atrás y tomen en cuenta todo lo que el Gobierno hizo porque es impresionante lo que hemos hecho para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos", les dijo el Presidente en su mensaje a los asistentes.

En otro tramo, destacó la importancia de la "unidad" dentro del Frente de Todos y llamó a valorarla "como un dogma" para poder "reconstruir la Argentina" bajo la defensa de los valores populares.

"Lo central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que no se deba discutir. Después podemos tener matices, podemos tener diferencias, bienvenidas sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar personalmente con la militancia", reconoció.

El Presidente agregó que es necesario "que todos entendamos el desafío que tenemos por delante. Y lo más importante es que entendamos es que para enfrentar ese desafío todos hacemos falta".

"Les digo que por delante tenemos todavía un desafío más grande, que es reconstruir a la Argentina y lo vamos a hacer, lo hemos hecho cada vez que llegamos al gobierno y que no los confunda nadie", exhortó el Presidente.



Mesa de la Minería



La mesa que reunirá a todos los actores de la industria minera, sociales, académicos y gubernamentales para poner en marcha un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero será convocada para la tercera semana de octubre, con la premisa de definir decisiones estratégicas y de largo plazo. El jueves el Gobierno bajó 4% las retenciones mineras.

POR EL PAÍS

Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con sus pilotos y los de Austral de cara a la fusión de ambas empresas, que permitirá mejorar la programación de vuelos, unificar criterios operativos y hacer más eficiente la aerolínea de bandera. Los partidos de la Costa Atlántica ya permiten el ingreso a sus viviendas a los propietarios de inmuebles en las localidades de cada distrito que no sean residentes allí para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones, y en otros sin un límite de tiempo prefijado. El Ministerio de Salud de Mendoza autorizó el uso del ibuprofeno de sodio inhalado para el tratamiento de pacientes con coronavirus que podrá ser aplicado en centros asistenciales públicos y privados, informaron ayer las autoridades de la provincia.

Calentando motores. Cientos de militantes y organizaciones sociales manifestaron su apoyo ayer al Presidente frente a la Quinta de Olivos.

Lealtad virtual a prueba de Covid el 17

El Partido Justicialista (PJ) formalizó ayer su convocatoria a una "histórica movilización virtual" el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad, y llamó a apoyar al Gobierno nacional ese día, pero a través de las redes sociales, para evitar las movilizaciones masivas y respetar las recomendaciones sanitarias ante la pandemia por coronavirus.

Luego de que la conducción partidaria le propusiera al presidente Alberto Fernández ser la máxima autoridad del espacio en un encuentro realizado por la plataforma Zoom, el justicialismo se puso en marcha para conmemorar el día de su fundación.

"Este 17 de Octubre donde estés, con tu celular, tablet o computadora, defendemos y apoyamos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que será una histórica movilización virtual", lanzó el PJ desde su cuenta de Twitter.

Bajo los hashtag #17deOctubreDesdeCasa y #PorUnNuevo17deOctubre, varios dirigentes y funcionarios se sumaron a la convocatoria para el sábado 17, cuando se cumplan 75 años de ese hecho político que marcó el nacimiento del peronismo.

La convocatoria del PJ es acompañada por un video de casi un minuto de duración en el que se muestran imágenes de 1945, cuando una gran masa de trabajadores, principalmente del conurbano bonaerense, colmó la Plaza de Mayo para pedir por la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

El video y la convocatoria se conocen luego de que el PJ avanzara en la organización del acto virtual, y propusiera por unanimidad a Alberto Fernández para presidir esa fuerza ante el próximo recambio de autoridades.

En ese sentido, el diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, afirmó ayer que el presidente Alberto Fernández es quien "mejor representa y garantiza la posibilidad de una lista de unidad" en el partido, y aseguró que "por esa razón le ofrecimos la conducción del partido".

El legislador sanjuanino explicó que "mayoritariamente propusimos hacer una lista única porque no es tiempo de hacer internas, más allá de que todos tienen el derecho a participar?, en referencia a las elecciones para renovar autoridades previstas para el domingo 20 de diciembre.

Los detalles de la convocatoria para conmemorar una fecha clave del calendario partidario y avanzar en el debate por la renovación de autoridades fueron los ejes del encuentro de ayer del PJ que, también en formato virtual, reunió a funcionarios, gobernadores, legisladores y dirigentes del oficialismo en todo el país.

"El 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores se movilizó hacia Plaza de Mayo reclamando la presencia y liberación de Perón, marcando un cambio sustancial en la situación política nacional", dice el video difundido ayer, mientras se escucha la marcha peronista y un discurso de Eva Perón sobre ese día.