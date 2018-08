Los cuadernos de Centeno. Estos son los escritos del valijero. Aquí apuntó con lujo de detalles cada viaje con dólares que entregó en la era K.





Según lo anotado en los cuadernos por Oscar Bernardo Centeno -chofer de Roberto Baratta- recolectaba los millones en Puerto Madero y diferentes puntos de la Ciudad y los trasladaba hasta el departamento de los Kirchner en Recoleta o la quinta presidencial de Olivos. Todo a bordo del mismo auto oficial: un Toyota Corolla.



Centeno describió encuentros en estacionamientos de hoteles donde se hacían intercambios de bolsos. Anotó las patentes de los autos que llegaban a esos encuentros. También calculaba el peso de los bolsos que a veces le hacían meter en baúl de los autos que manejaba. Apuntó todas y cada una de las direcciones a las que concurrió para dejar o llevar bolsos. Algunas de ellas son empresas, otras son casas particulares.



Centeno anotaba todo. Desde cuando llevó a Baratta a una clínica por un problema de salud hasta cuando iba a comprar bolsos en una casa del Once porque eran baratos.



En sus escritos Centeno da cuenta que el duelo por la muerte de Néstor Kirhcner fue lo único que interrumpió la distribución de los bolsos con dinero.



"Hoy, 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir; después de la muerte de Néstor Kirchner que dejé de hacerlo".



Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia que se recolecta dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta", escribió el chofer.



En ese escrito, Centeno admite que tuvo miedo de que lo descubran y perder su trabajo, pero algo lo motivó a continuar. "No quise anotar más, pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. Kirchner, los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales".



Según una investigación publicada por el diario La Nación, luego se registró otro impasse de dos años y recién en 2015 Centeno volvió a asentar todos y cada uno de los movimientos del delivery de bolsos con millones de dólares. En los escritos también revela que el propio De Vido en persona y Baratta entregaban la recaudación cuando el monto era "importante", es decir, si superaba los dos millones de dólares. En esas oportunidades el auto se dirigía directamente hacia la quinta presidencial de Olivos o el departamento ubicado en Juncal y Uruguay. Allí, quien recibía el paquete era Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Los detenidos y los buscados

Los exfuncionarios:



-Roberto Baratta: secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, mano derecha de Julio De Vido.



-Oscar Centeno: chofer del Ministerio de Planificación. Fue detenido el martes acusado de transportar bolsos con dinero junto a Baratta.



-Nelson Lazarte: (40) exsecretario de Baratta en Planificación. Detenido en San Andrés, Buenos Aires.



-Rafael Llorens: exsecretario Legal de Planificación. Detenido en Lomas de Zamora.



-Hugo Martín Larraburu: exsecretario privado de Juan Abal Medina en la Jefatura de Gabinete. Fue detenido en República Árabe Siria 3114, P. 8 A.





Los empresarios:



-Carlos José Mundin: de la empresa BTU SA. Detenido en la calle Beauchef 1446.



-Walter Fagyas: expresidente de Enarsa. Detenido en calle Tres de Febrero 1194, P. 5 D.



-Javier Sánchez Caballero: exgerente general de Iecsa. Detenido en el Barrio Angostura de la Isla, Nordelta.



-Gerardo Luis Ferreyra: de la empresa Electroingeniería. Detenido en Montes Grandes, Acassuso.



-Jorge Neira: gerente de Electroingeniería. Fue detenido en Coronel Díaz 2457/9, P. 9.



-Armando Losón: presidente de Albanesi constructora. Detenido en su departamento de la calle Arroyo 1180, P. 3.



-Claudio Glazman: director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones SA. Fue detenido en Olivos.





A quiénes buscan :



-Carlos Wagner: de la empresa Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción



-Francisco Valenti: de Industrias Pescarmona.



-Fabián García Ramón: exdirector de Promoción de Energías Renovables.



-Hernán Gómez: exasesor del Ministerio de Planificación de Julio De Vido.



-Oscar Thomas: exdirector ejecutivo de la represa hidroeléctrica Yacyretá.