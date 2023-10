Aunque estaba entre las posibilidades -más después de los discursos poselecciones en los que hubo algunos guiños- el impacto fue profundo por inconsulto y empujó al abismo a la alianza opositora, la gran perdedora del acto electoral del domingo. La titular del Pro y presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, brindó ayer su apoyo explícito al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, rumbo al balotaje del próximo 19 de noviembre, al explicar que tiene "la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo". Fue un pronunciamiento en línea con lo que promueve el expresidente Mauricio Macri, pero a tono personal de Bullrich. Pero, igual provocó un cisma en JxC ya que el Comité Nacional de la UCR no avaló el apoyo a Milei -se declaró neutral de cara al balotaje- y consideró que tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri "están afuera de la coalición" (ver página 8).

Este enfrentamiento plantea un escenario de quiebre en Juntos ya que el Pro era el principal integrante de la coalición. Tampoco la otra pata importante de la alianza, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, avaló la postura de Bullrich. En ese sentido, su presidente, Maximiliano Ferraro, ratificó ayer que esa fuerza "no va a apoyar" a Sergio Massa ni a Javier Milei en el balotaje.

Bullrich brindó su apoyo explicitó a Milei al explicar que tiene "la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo" y aclaró: "No venimos (con su excompañero de fórmula Luis Petri UCR) en representación de nuestros partidos sino en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron", aclaró Bullrich sobre el respaldo obtenido en los comicios generales del 22 de octubre, donde la fórmula opositora alcanzó el 23,85% de los sufragios, en el tercer lugar de las preferencias del electorado.

El anuncio de quien fuera la candidata presidencial de JxC se gestó en un encuentro mantenido la noche del martes entre Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei. Al respecto, Bullrich reconoció la reunión y contó que con el candidato libertario se habían "perdonado mutuamente", y que en el futuro desistirá de la causa judicial que le inició luego de que Milei la calificara de "montonera".

"Como decía San Martín, cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla", parafraseó.

En su mensaje ante la prensa, Bullrich dijo que "hace 20 años, Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández), (Sergio) Massa y muchos más nos vienen hundiendo en esta decadencia argentina" y agregó: "No se puede un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa porque esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto".

Al justificar su aval a Milei, Bullrich sostuvo asimismo que un Gobierno de Massa "significaría un Estado en contra de la gente, que seguirá siendo una guarida de ñoquis, con privilegios para mafiosos y gerentes de la pobreza" y consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "seguirá poniendo jueces e intentará tener una Corte a su medida".

Bullrich aclaró que la charla que mantuvo con Milei no implica un acuerdo para gobernar juntos. "No estamos en un acuerdo con Javier Milei, decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, y los que no nos votaron y nos quieren escuchar", afirmó y explicó que "no hay ni un pacto ni un acuerdo, sino una posición estratégica de lo que creemos correcto para la Argentina".

Rescatando a Larreta

Gerardo Morales dijo que hay que "separar" a Macri y Bullrich "del resto del Pro" y puso en relieve que "hay otros sectores" de ese partido que "no se van a dejar llevar de las narices". Entre ellos, mencionó a Larreta, quien fue su compañero de fórmula en las PASO.

Carrió suma enojos con el macrismo

Error. Según Carrió, JxC se equivoca.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que "el kirchnerismo ya ganó" las elecciones presidenciales. Además, dijo que Mauricio Macri "siempre jugó" para el candidato de La Libertad Avanza, Javier MIlei.

"Siempre jugó para Milei y la destrucción de Juntos por el Cambio", dijo Carrió en una entrevista con La Nación+, en la que afirmó además que JxC, con Macri a la cabeza, "se equivocó de estrategia" electoral, al "pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo como candidato a gobernador" de la provincia de Buenos Aires.

Tras considerar como "un salto al vacío de venta de órganos, ventas de niños" que propone Milei, Carrió advirtió que "todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

"El kirchnerismo ya ganó. Se equivocaron en la estrategia Macri al pelearse con Santilli y no ponerlo como candidato a gobernador", analizó, aunque dijo que "tampoco es con (el candidato presidencial Sergio) Massa, a quien yo acusé durante años".

Y añadió: "Hay que impugnar el voto. Yo se los dije el año pasado: no hablo más con Macri", aseveró Carrió. En declaraciones que realizó minutos antes de que Patricia Bullrich anunciara su apoyo a la candidatura de Milei de cara al balotaje, Carrió adelantó que la titular del Pro se equivocaría si apoya al libertario: "Estuve al lado de su derrota, pero el lado oscuro (a Macri) le ganó. El que rompe es él y la pobre Patricia va a cometer un error histórico", indicó.

Optimismo y festejos de liberales

Abrazo. Milei festejó publicando el abrazo del león con el patito.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, logró ayer el aval público de la titular del Pro y expostulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, para el balotaje del 19 de noviembre, tras un encuentro reservado que mantuvieron el martes por la noche, mientras dirigentes del espacio libertario calificaron el apoyo como un "gesto histórico, indispensable para la reconstrucción y cambio profundo" del país.

Tras el anuncio de Bullrich en una conferencia de prensa junto a quien fue su compañero de fórmula, Luis Petri, Milei publicó una imagen a través de su cuenta en la plataforma X, en la que se observa un cómic de un león y un pato abrazados, vestidos con la casaca del seleccionado argentino, en referencia a cómo se los denomina a ambos.

De inmediato varios dirigentes y referentes libertarios expresaron a través de las redes sociales el agradecimiento al apoyo de Bullrich.

"Los argentinos de bien estamos más unidos que nunca. Compartimos el sueño de una Argentina grande sin mafias, sin corruptos, una Argentina Libre para siempre! Gracias @PatoBullrich! @JMilei", expresó la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, desde su cuenta oficial de X.

Desde la propia cuenta oficial de X de LLA agradecieron a Bullrich por "poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia" y reprodujeron textualmente el mensaje emitido por la titular del Pro ayer en conferencia de prensa, quien afirmó que "con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido" pero que "ante el dilema 'es cambio o continuidad de las mafias' tenemos la obligación de no ser neutrales".

"Ser neutral en tiempos de tormenta es de cobarde y egoísta. La política que no ve más allá de sus propios intereses va llegando a su fin. Gracias Patricia Bullrich y Luis Petri por seguir representado a tantos argentinos y defendiendo a la República!", publicó en X la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo, que salió tercera en los comicios del domingo.

La diputada nacional electa por Ciudad de Buenos Aires Diana Mondino lo calificó como un "gesto de grandeza" que "es histórico y no será olvidado".

"Su liderazgo será indispensable para la reconstrucción y cambio profundo que requiere nuestro país", concluyó Mondino a través de su cuenta personal de X.