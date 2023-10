La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, presentó hoy en los Tribunales una demanda por "calumnias e injurias" contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien la acusó de ser "una montonera tira bombas" y que "ha puesto bombas en jardines de infantes".



"Cabe destacar en primer lugar que las acusaciones formuladas por Milei son falsas. La mendacidad de las expresiones es clara y evidente en la medida que no solamente nunca tuve intervención en algún hecho vinculado a la colocación de explosivos en jardines de infantes", dijo la candidata en su denuncia.



Y agregó que "no se registra atentado alguno de tales características en la República Argentina, circunstancia que demuestra suficientemente que Milei conocía que su acusación era falsa".



En la denuncia distribuida por su equipo de prensa, Bullrich acusa al dirigente libertario por "la comisión de los delitos de calumnias e injurias" tipificados en los artículos 109 y 110, del Código Penal de la Nación y 415 y 418, del Código Procesal Penal.



La ley prevé para esos delitos penas de multas, ya que años atrás fue eliminada la condena a prisión.



"El candidato Milei, a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, me vinculó en forma explicita a la comisión de delitos concretos graves, caracterizándome falsamente como 'terrorista', lo que indudablemente pretende excluirme a mí -y a la alianza de partidos políticos que represento- de las reglas de la democracia", añade el texto.



Durante una reciente entrevista en el canal A24, el libertario se refirió al pasado de la postulante de JxC y aseguró que "era una montonera tira bombas", que "ha puesto bombas en jardines de infantes" y que "era parte de una organización terrorista".



Para Bullrich, estas expresiones "importan la difusión maliciosa y temeraria de información falsa" sobre su persona y son realizadas por "un candidato a la Presidencia de la Nación, en el contexto de una campaña electoral", por lo que -según la denuncia- tiene "el objetivo e intención" de "desacreditarla" frente a la ciudadanía.



"Javier Milei excedió el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues sus manifestaciones tuvieron por objeto no solamente obtener una ventaja electoral basada en mentiras, sino animar la generación de odio por razones políticas y destruir o alterar el ejercicio de mis derechos políticos y, a la vez, la igualdad de trato en la esfera de la discusión democrática", señala en el texto.



Como parte de las "medidas de prueba" que solicita la defensa de Bullrich, está el expreso pedido de que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) -que preside la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel- aporte "la cantidad de atentados con bombas cometidos en jardines de infantes" en el país entre el período 1969 y 1980.



Entre otros pedidos de prueba, Bullrich también instó a que "se cite a prestar declaración testimonial" a Villarruel, quien fue coautora del libro "Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70".



Bullrich había anticipado el martes que iba a denunciar penalmente a Milei por sus dichos sobre su pasado militante, del que reconoció haber pertenecido a la Juventud Peronista pero no a Montoneros.



Además de tildar de "mentiroso" a Milei, la exministra macrista expresó que el candidato ultraliberal le "aceptó" en el debate presidencial que "haya cambiado" con respecto a su pasado, pero le achacó que lo hizo sólo para "justificar" su acercamiento al histórico sindicalista gastronómico Barrionuevo.



"El otro día en el debate, Milei dijo 'si vos cambiaste, te acepto que hayas cambiado, asunto terminado'. Eso lo hizo para justificar que él había convocado a Barrionuevo, porque dijo que es un liberal en leyes laborales", apuntó.