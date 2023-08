La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo esta tarde que el de hoy "es un día de muchas emociones", tras emitir su sufragio a las 14.30 en la escuela N°7 Julio Ladvocat de la ciudad de Ríos Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, bajo un importante operativo de seguridad.



"Mientras esperaba por una hora 25 minutos para votar pensaba que este lugar es muy particular para mí, en este colegio votaba Néstor siempre, acá vino a votar con Florencia el 27 de abril cuando fue electo Presidente en 2003", dijo la Vicepresidenta.



Consultada sobre la elección dijo "vamos a esperar qué opina la gente así nos enteramos cómo serán las próximas elecciones", por las generales.



Fernández de Kirchner dijo que el lugar "tiene una connotación muy especial y muy entrañable", ya que además a la vuelta del establecimiento donde votó se encuentra el estudio jurídico de la familia Kirchner.



Además la Vicepresidenta recordó que en el Colegio Secundario 7 de Don Bosco y Errázuriz frente a la Plaza San Martín, fue el cierre de campaña de octubre de 1991 para la primera gobernación de Néstor Kirchner.



"Estábamos en la Municipalidad -del otro lado de la Plaza-, él era intendente e hicimos el cierre de campaña acá, por eso es muy particular. Y acá a la vuelta -por 25 de Mayo- está el estudio jurídico que instalamos cuando vinimos en el '76 y son oficinas que utiliza Máximo (Kirchner)", acotó.



La Vicepresidenta emitió su voto en la mesa 619 del céntrico Colegio Secundario 7 Ladvocat, no en la escuela 19 donde votó históricamente, por un reordenamiento del padrón de electores por la mayor cercanía al domicilio.



Durante casi una hora y media que esperó su turno para votar, Cristina Kirchner reflexionó que "tanta gente espera toda una vida las cosas y nunca le llegan ...".



En otro centro de votación frente de la Plaza, sobre calle Maipú, en la Escuela N° 1 sufragó su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y precandidata a senadora nacional por Unión por la Patria (UxP), que está secundada en la lista por Pablo González, presidente de YPF.



En Santa Cruz se elige además con ley de lemas, gobernador y vicegobernador, 24 diputados (diez por distrito y 14 por municipio) y representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura.



Unas 913 mesas fueron habilitadas para la votación en 124 locales.



La jornada electoral amaneció con temperatura bajo cero aunque cuando pasadas las 13,30 votó Cristina Kirchner, alcazaba los 7 grados.