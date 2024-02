El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristalina Georgieva, "celebra y apoya" las medidas de ajuste fiscal y reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, tras un encuentro que mantuvieron en Brasil, en el marco de la Cumbre del G20.



Es el primer encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantiene con la máxima autoridad del FMI, en momentos en que el Gobierno pretende negociar un nuevo acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones con el organismo.



Caputo, en compañía del secretario de Finanzas Pablo Quirno, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice de la entidad, Vladimir Werning, participa en la ciudad de San Pablo del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20.



“Muy buena reunión con KGeorgieva y equipos en el G20”, destacó el ministro de economía a través de su cuenta en la red social X.



La directora del Fondo “celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración”, dijo Caputo, y adelantó que los equipos técnicos del organismo y de Argentina "continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país”.



Por su parte Georgieva, a través de la misma red social, detalló que mantuvo una “excelente reunión” con Caputo.



“Saludé los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas”, dijo Georgieva.

Durante la jornada en San Pablo, Caputo participó en los paneles de discusión sobre “El rol de las políticas económicas para abordar las desigualdades: experiencias nacionales y cooperación internacional” y sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”.



Además, Caputo debatió con sus pares del G20 sobre “La fiscalidad internacional para el siglo XXI”, sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”, y sobre “Deuda global y financiación para el desarrollo sostenible”.



Por la tarde, el titular de Economía se reunió con el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, con quien conversó sobre los desafíos de las reformas impulsadas en el país.



También, se analizaron los puntos de trabajo común entre los que se plantearon los desafíos que implica impulsar el acuerdo Mercosur-UE y redinamizar el vínculo comercial entre ambos bloques.



Además, Caputo se reunió con su par de Francia, Bruno Le Maire, con quien conversó sobre las reformas que se están instrumentando en Argentina.



En este marco, Le Maire felicitó al ministro por los avances realizados, analizó con él los intereses comunes en el G20, sobre cómo apoyar reformas en la arquitectura financiera internacional, conversación en la que resaltaron la importancia de la relación bilateral a largo plazo.



Finalmente, en el encuentro bilateral con su par de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, se dialogó sobre la importancia del vínculo de largo plazo entre ambos países.



En la reunión, los funcionarios intercambiaron impresiones sobre los desafíos a los que se enfrentan ambas economías y coincidieron en la importancia de continuar con los ajustes fiscales que se están llevando a cabo, protegiendo a los más vulnerables.



Por su parte, Quirno también mantuvo un encuentro con Ceyla Pazarbasioglu, titular de Dirección de Política Estratégica y Revisión del FMI, en el que se dialogó sobre la evolución del programa de Argentina y el balance de la visita de Gita Gopinath al país.



La semana pasada visitó la Argentina la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, quien al terminar su visita aseguró que “será necesaria una política monetaria y cambiaria coherente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de forma duradera, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad".



"Dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, dijo la funcionaria a través de un documento.



A comienzos de mes, el Gobierno recibió otro signo de apoyo cuando el Fondo aprobó el giro de US$ 4.700 millones y dio un respaldo al cambio de rumbo en la política económica implementada por la gestión del presidente Milei, aunque advirtió que habrá una "estanflación", recesión e inflación, a corto plazo.



Este año, "la inflación se acelerará a corto plazo a medida que se vayan deshaciendo los desajustes de los precios relativos y otros controles de precios, aunque se espera que la desinflación se inicie poco después, sobre la base de la aplicación de políticas restrictivas", destacó el Fondo, en el reporte del directorio sobre la última revisión efectuada al país.



En paralelo, el FMI estimó una inflación promedio del 230% y del 150% a fin de año, y una caída de la economía del 2,8%, en su última revisión de Perspectivas Económicas Mundiales, conocida previamente al desembolso.



Con respecto a los resultados, el gobierno destaca haber logrado durante enero, primer mes pleno de la gestión de Javier Miler “superávit gemélos”, con US$ 797 millones en el comercial y poco más de $ 518.000 millones en el fiscal, luego del pago de intereses.



Además, la inflación pasó de un 25,5% en diciembre, a un 20,6% en enero, y se proyecta un 15% para el mes que está por finalizar, al tiempo que las reservas del Banco Central aumentaron en casi US$ 9.000 millones.