En los últimos días, el presidente Mauricio Macri y la diputada nacional Elisa Carrió están confrontando tras el embate que inició ‘Lilita’ contra el ministro de Justicia Germán Garavano, hombre de confianza del Primer Mandatario.

Anoche, en el programa “La noche de Mirtha”, la Diputada fue la protagonista. En la mesa confió que seguirá apoyando a este gobierno y sobre todo a María Eugenia Vidal pero afirmó además que perdió "la confianza en el presidente Macri, en la lucha contra la corrupción”.

En relación al juicio político a Garavano que ya había anunciado, luego comentó por medio de las redes que fue "broma", ayer ratificó: "Quise distender, pero esta semana lo presento. Lo que escribo y firmo, yo lo hago".

También puso el acento en el tema IECSA y Ángelo Calcaterra, el verdadero motivo que originó ese ‘cortocircuito’ entre las dos fuertes figuras de la política actual argentina en la cual Carrió insistió en que el ex empresario “debe contar todo lo que sabe”.

A continuación, algunas de sus frases.

* “Es un divorcio transitorio, pero necesario. No quiero que esto se genere dentro de seis meses, porque en seis meses hay ruptura. Ahora hay tiempo de recomponer".

* “Dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero a mí no me votaron para que no hable de las cosas graves. A mi me votaron para que diga la verdad”.

* “Me quieren cambiar, pero a mí la política no me va a cambiar. Siempre voy a decir la verdad. No voy a romper Cambiemos. Estoy salvando Cambiemos porque cumplo con el electorado que nos votó”.

* Pidió “verdad, justicia y condena para todos, incluido Iecsa”

* “Ustedes creen que yo estaría en la cámara de Diputados de La Nación si no lucharía por la verdad y la justicia? No saben el dolor que causa la mediocridad”.

* “En el caso del crimen del Unicenter se probó la autoría y las conexiones con Falbo y Anibal Fernández. La verdad es que negociaron. Falbo hoy es asesora del ministro Garavano”.

* “Macri tiene que definir si nos gobierna la justicia independiente o la mafia del fútbol”.

* "En la lucha contra la corrupción, perdí la confianza en el presidente. Lo quiero más de lo que debería quererlo. ¡Es hijo de Franco Macri!"

* "Yo no puedo ser cómplice. El presidente está al tanto de esto. Garavano no existe, nunca fue el ministro. A la Justicia la maneja (Daniel) Angelici"

* "Aníbal Fernández es el jefe del narcotráfico".

* "No se puede estar bien con Angelici y conmigo a la vez. No se puede estar bien con la mafia del fútbol y al mismo tiempo estar bien conmigo. Mauricio (Macri) lo sabía".

* “La gente tiene confianza en mi”.

* “Estoy cansada de las descalificaciones. Si no fuera por la Eucaristía diaria ya me habría suicidado”.

* “No me voy porque soy responsable ante la nación de Cambiemos. Pero también el Presidente y los ministros tienen que saber que Mario Negri y yo no podemos enterarnos por los diarios de lo que hacen”.

* “Estoy harta de los mediocres. Estoy harta de Jaime Durán Barba y de que digan que Cristina (Kirchner) no tiene que ir presa porque así ganamos las elecciones”.

* “Nunca voy a ser cómplice; ni vine a la vida para tapar”.

* “Cuiden a María Eugenia Vidal porque es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina y a la Provincia de Buenos Aires”.

* Sobre el ex vicejefe de Gabinete de la Nación Mario Quintana: “Reivindico la presencia de Mario Quintana en el gobierno. Se fue el mejor y quedaron los peores. No entiendo, no me lo explico y no lo perdono".