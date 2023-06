Restos óseos aparentemente triturados y un dije, entre otros elementos, fueron hallados esta tarde durante los rastrillajes que se realizaron en un río en proximidades de la chanchería perteneciente al matrimonio de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, en el marco de la causa por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez el pasado viernes 2 de junio, en Resistencia, Chaco.



Fuentes de la investigación aseguraron que el procedimiento fue realizado desde la mañana a pedido del Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, y se realizó sobre el lecho del Río Tragadero, en la zona de Puerto Tirol, donde peritos del gabinete científico de la policía local trabajaron durante más de cuatro horas.



Algunas versiones indicaban esta tarde que los peritos llegaron hasta allí luego de la ampliación de la indagatoria realizada por el imputado Gustavo Obregón, uno de los siete detenidos por el hecho, quien aparentemente aportó detalles del lugar hasta el que llevó una serie de bolsas, a pedido de Emerenciano Sena, pero que no supo nunca su contenido.



"Todo lo hallado tiene que ser peritado. Se le recepcionó la ampliación de la declaración indagatoria (a Obregón) que fue previa al rastrillaje", dijo esta tarde la fiscal Velázquez en referencia al lugar rastrillado hoy por los investigadores.



Los restos óseos hallados aparentemente triturados serán ahora peritados para establecer si, efectivamente son humanos y, luego, si pertenecen a Cecilia.



También se analizarán los otros elementos encontrados, entre ellos un dije, que será peritado y mostrado a los padres de la joven desaparecida para saber si pertenecía a ella.



La diligencia fue encabezada por el fiscal Cáceres Olivera y se inició a las 8 de esta mañana, hasta donde llegaron tanto peritos del gabinete científico como personal de Homicidios, Trata de Personas, policía caminera y de la comisaría de Puerto Tirol.



El acceso al campo de los Sena estuvo cortado, al igual que días anteriores, unos mil metros antes por personal de policía vial.



El Río Tregadero está ubicado en un sector lindante al campo de los Sena y, si bien estuvieron presentes buzos tácticos de la policía provincial, el hallazgo fue realizado por personal que realizaba rastrillaje en uno de los bordes del lecho de agua.



"Se encontraron nuevos elementos y se va a ver después de qué se trata. Uno siempre busca la verdad, uno no sabe cuan cerca está o cuan lejos. A medida que se van produciendo más pruebas, uno va creyendo en las pruebas que va incorporando para llegar a esa verdad. La verdad se va a saber", dijo esta tarde el fiscal Gómez.



A su lado, la fiscal Velázquez coincidió con su colega, al afirmar que "todo lo hallado tiene que ser peritado".



Velázquez también explicó que los elementos hallados ayer dentro de una valija en el marco de otro rastrillaje realizado por la investigación "serán analizados y exhibidos a la madre" de la víctima.



"Hoy fue la apertura de los elementos de la valija para que no se corte la cadena de custodia y estaban las partes. En los próximos días le será exhibida a la madre", agregó.