La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados levantó esta tarde la reunión que realizaba como parte del proceso abierto contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, luego de que no se presentaran para hacer sus descargos los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.



La decisión de la presidenta del organismo legislativo, Carolina Gaillard, se concretó a raíz de la ausencia de los magistrados y generó una protesta a los gritos de los diputados de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), que querían exponer en ese encuentro.



La diputada explicó que la reunión estaba convocada para "recibir el descargo presencial y, no habiendo comparecido los jueces que no lo hicieron por escrito, se dio por terminada la reunión de la comisión".



"Los descargos se analizarán en oportunidad de dictaminar", agregó.



En forma previa informó que ya se habían recibido los descargos de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que lo hicieron por escrito como está permitido en el reglamento.



Desde la oposición, a los gritos, Negri aseguró que "el kirchnerismo hoy perdió por abandono, huyó como rata de la comisión de Juicio Político. Justo cuando algunos de sus integrantes, como (Rodolfo) Tailhade, que fueron los que impulsaron esta farsa, tienen que ir a tribunales".



"Decidieron levantarse e irse, abandonaron, no sé qué comisión van a llamar otra vez", agregó.



Si bien la intención del oficialismo no era emitir dictamen esta tarde, impactaron en el cuerpo las afirmaciones del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien hoy afirmó que "en medio de un proceso electoral" debería suspenderse la continuidad del juicio político que se sigue por presunto mal desempeño a los integrantes de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados.



"Entiendo que no es momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte porque, de alguna manera, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral", sostuvo Massa en una entrevista que brindó esta mañana a la radio Cadena 3, en Córdoba.



La reunión fue convocada luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse sobre el proceso, hasta el momento.



Los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.



En los escritos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados puedan realizar sus respectivos descargos por escrito, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial".



Por separado, Rosenkrantz y Rosatti respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión a cargo de Gaillard.



Entre otras cuestiones, Rosatti consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional)".



Según el titular de la Corte Suprema, "la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso".



Por su parte, Rosenkrantz expuso que las denuncias por mal desempeño efectuadas en su contra y "los cargos provisorios" que le formula la Comisión de Juicio Político "se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria".



En el marco del proceso, en la última reunión, los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada con el pedido de juicio político impulsado por ese espacio a Ricardo Lorenzetti.



En la última reunión, realizada el 11 de octubre pasado, no se hicieron presentes los testigos que habían pedido desde espacio. Se trata del titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; Gustavo Francisco Tita; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y Adrián Walter Miretti.



La intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para emitir despachos.

