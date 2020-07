Con una recesión que todavía no parece haber tocado fondo y un consumo en jaque fruto de la crisis económica, el Hot Sale 2020 aparece en el horizonte como el gran "salvavidas" que permita mejorar los índices de venta y atenuar, al menos un poco, un primer semestre para el olvido.

Motivos para apostar fuerte a la semana de descuentos impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) sobran, ya que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) significó un escenario ideal para la masificación definitiva de las compras online.

"Esta edición 2020 será sin dudas muy particular por el contexto en el que toca llevarlo adelante", explica a iProUP Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Sin dudas, se trata de un momento bisagra para la industria del eCommerce local: solo en el primer mes del ASPO, las ventas por internet crecieron un 84%, superando por ocho puntos a todo el avance de 2019.

A estos se suman datos de Google, que reveló que el 12% de los argentinos hizo su primera compra "digital" durante la cuarentena y casi la mitad (46%) ya utiliza este canal no solo con mayor frecuencia, sino que incluso adquiere productos a los que antes solo accedía a través de canales físicos.

Desde la CACE subrayan que durante los tres días que duró la edición 2019 de Hot Sale, los números fueron los siguientes:

Una facturación total de 8.511 millones de pesos, lo que significó un aumento del 35% respecto del año anterior

Ventas por 3,5 millones de productos, que se tradujeron en más de 2 millones de órdenes de compra

Banco por Banco

A partir del 27 de julio, las entidades bancarias impulsarán distintas iniciativas para fomentar el consumo durante el Hot Sale. Estas son las principales promos y beneficios, banco por banco.

Banco San Juan

Podés comprar productos con descuentos del 60% y 12 cuotas sin interés.

Estas condiciones se dan en tiendas de electrodomésticos como Musimundo, Philco, ATMA, entre otras.

También podés acceder a ofertas turísticas de Despegar, decrucero.com o Trasatlántica viajes.

En www.tiendaclic.com.ar podés encontrar cada una de las categorías, con ofertas muy considerables.

BBVA

Para la edición 2020 del Hot Sale, BBVA señaló que sus clientes podrán acceder a promociones con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard en los siguientes rubros:

Pinturerías Prestigio: hasta 45% descuento (40% en el acto + 5% con BBVA por reintegro) y seis cuotas sin interés.

Sodimac: hasta 50% descuento en el acto y 10 cuotas sin interés.

Gama Italy y Gamma Herramientas: hasta 45% descuento en el acto y seis cuotas sin interés.

Farmacity.com y Gethelook.com: descuentos exclusivos y seis cuotas sin interés + 15 % abonando con Tarjeta de Crédito Mastercard en la primera compra (tope reintegro $600).

Productos seleccionados en Moulinex hasta 45%, Karcher Hasta 20%, Nespresso hasta 40%, Philips hasta 25% y otras más + seis cuotas sin interés.

Macro

La entidad confirmó que ofrecerá a sus clientes mejoras en la financiación y ahorros en las compras que se realicen del 27 de julio al 2 de agosto.

En ese sentido, las tarjetas de crédito de Macro en Mercado Libre accederán a 9 cuotas sin interés. Los clientes de Macro Selecta, por su parte, contarán con hasta 12 cuotas sin interés.

Según indicó el banco, la propuesta para productos seleccionados disponibles se puede conocer en este link: https://www.mercadolibre.com.ar/sin-intereses

Por otro lado, en Aerolíneas Argentinas, los clientes del Macro accederán a 12 cuotas sin interés para la compra de vuelos nacionales e internacionales. Este beneficio se extenderá hasta el domingo 2 de agosto.

La Tienda de Macro ofrecerá descuentos para sus clientes

En Falabella, por su parte, habrá un descuento del 25% y hasta 3 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Asimismo, con Macro Premia se podrá acceder a múltiples beneficios durante el Hot Sale:

Hasta 40% de ahorro en electrodomésticos, hogar y decoración.

Hasta 30% de ahorro en herramientas.

Hasta 20% de ahorro en tecnología.

Toda esta propuesta se podrá abonar en hasta 12 cuotas sin interés y en hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

También habrá un 75% "off" en puntos para el canje de ahorros del 20, 30 y 40% con tarjetas de créditos en los rubros supermercados, farmacias y combustibles. Estos beneficios estarán vigentes entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto.

Santander

El banco aclara a iProUP que no es auspiciante del evento, pero destaca que muchas marcas encararán acciones con ellos:

Falabella: 30% para clientes Select y 25% para el resto de los clientes + 3 cuotas en Falabella. La promo es válida para compra telefónica u online.

-Beneficio 1: 25% (a cargo de Falabella) + 3 cuotas sin interés (a cargo de Santander) con tope de $ 2.000. Participan todas las tarjetas VISA, American Express, Débito y Recargable de la entidad e incluye Moda, Calzado, Decohogar, Muebles, Colchones, bazar, blanco y juguetería.

-Beneficio 2: 10% (a cargo de Falabella) + 3 cuotas sin interés (a cargo de Santander) con tope $5.000. Participan todas las tarjetas VISA, American Express, Débito y Recargable de Santander e incluye perfumería, maquillaje, Tiempo Libre, Rodados, Bicicletas y Fitness.

Despegar: con tarjetas Visa, Amex y Mastercard: todos los segmentos en hasta 6 cuotas sin interés en paquetes por Latinoamérica. La promo estará vigente desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto.

Por otro lado, ofrecerá hasta 6 cuotas sin interés en alojamientos, alquileres de autos, actividades y asistencias internacionales, también hasta el 2 de agosto.

Aerolíneas Argentina: sumará hasta 12 cuotas sin interés en vuelos internacionales con tarjetas Visa, American Express y Mastercard, a través de todos los canales y del 27 de Julio al 2 de Agosto 2020.

Rex: ofrecerá hasta 40% de descuento en productos seleccionados con tarjetas Visa, Amex, Mastercard y débito de la entidad, entre el 27 de Julio y el 29 de Julio 2020.

Swatch: se suma al Hot Sale con 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés sin tope, con tarjetas Visa y Mastercard de Santander, entre el 30 y el 31 de julio.

Farmaonline: ofrecerá 6 cuotas sin interés con Visa, Amex y Mastercard de Santander, del 27 al 31 de julio.

Promos exclusivas con American Express: 30% de descuento PedidosYa (Solo para CABA y GBA, las ciudades de Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba) el 27 de julio, con tope de $350.

-Frávega: entre el 27 y el 29 de julio, ofrecerá 20% de descuento en el acto, sin tope en categorías seleccionadas. Esta promoción es, además, acumulable con otras vigentes.

-Supermercados Disco, Vea y Jumbo: entre el 27 y el 29 de julio ofrecerá 25% de ahorro en compras online, con un tope de $1,750 en toda la compra, no acumulable.

-Blaisten e Easy: entre el 27 y el 29 de julio brindará envíos 100% bonificados en el acto. La promoción es acumulable con otras vigentes.

Banco Ciudad

El banco porteño se sumará al Hot Sale de la mano de su tienda online Tienda Ciudad, donde desplegará descuentos de hasta el 60% y hasta 6 cuotas sin interés.

La iniciativa, destaca Ciudad, involucra a una gran variedad de rubros: Desde audio, tv y video, gaming y notebook a línea blanca, calefacción y cuidado personal, entre otros.

Para acceder a estos beneficios, solo hay que disponer de las tarjetas de la entidad. En ese sentido, desde la firma señalan que aquellos que no posean una pueden gestionarla desde la misma plataforma, de manera digital, durante la compra.

Asimismo, también se incorporarán rebajas dentro del programa de puntos "Ciudad me gusta", que también incluye a artículos de distintos rubros. El banco señaló que la iniciativa se desarrollará entre el 27 y el 31 de julio.

ICBC

El banco de capitales chinos sale a jugar fuerte durante el Hot Sale con ahorros de hasta el 70% y 9 cuotas sin interés en su tienda online ICBC Mall.

Según ICBC, esto aplica a los rubros tecnología, electro, hogar, deportes, perfumería, vinos y bodegas.

Por otro lado, también ofrecerá a sus clientes:

Blaisten e Easy: envíos bonificados del 27 al 29 de julio

Disco: 25% de descuento en compras online del 27 al 29 de julio

Falabella: 15% de descuento el 27 y 28 de julio

Farmacity: 15% de ahorro del 27 al 29 de julio en su tienda online

Fravega: 20% de descuento del 27 al 29 de julio

GetTheLook: 15% de ahorro del 27 al 29 de julio

Jumbo: 25% de descuento del 27 al 29 de julio

Vea: 25% de descuento del 27 al 29 de julio

ICBC Mall ofrece hasta 70% de ahorro en productos seleccionados

Banco Hipotecario

Banco Hipotecario también se sumará a la semana de descuentos del Hot Sale. La entidad ofrecerá los siguientes beneficios:

Falabella: 25% de ahorro con crédito y débito (tope $1.000) y 3 cuotas sin interés del 27 de julio al 2 de agosto en categorías seleccionadas.

Lunes: 25% de ahorro en Farmacity.com con tarjeta de débito (tope $500).

Martes: Jumbo, Disco y Vea digital, 25% de ahorro con tarjeta de débito (tope $1.500).

Miércoles: Búho Puntos, recargas celular y Sube tendrán 25% de ahorro con tarjeta de débito (tope $100).

Jueves: Sodimac y Easy, 18 cuotas sin interés.

Viernes, sábado y domingo: PedidosYa, 25% de ahorro con débito (tope $500)

Todos los días:

-Club La Nación (3 meses bonificado en acceso a Club La Nación y al diario digital)

-Teatrix (30% de ahorro en la suscripción) y Papumba (plataforma de entretenimiento y educativa para niños), (25% de ahorro en la suscripción mensual y 40% de ahorro en la suscripción anual).

Además, agregará beneficios exclusivos Búho One, que se suman a todas las anteriores:

Viernes, sábado y domingo: PedidosYa: 25% de ahorro con tarjeta de crédito (tope $500).

Rappi y Glovo: 20% de ahorro con tarjeta de crédito (tope $500)

Supervielle

Banco Supervielle, por su parte, estará presente en la edición 2020 del Hot Sale con distintos beneficios para sus clientes.

Su Tienda Supervielle ofrecerá 15 cuotas sin interés en todo destino, dentro de su vertical de productos y Viajes. Además, sumará todo tipo de descuentos de sus sellers.

Supervielle también se suma al Hot Sale 2020

La empresa destacó además que sus clientes podrán acceder hasta a 6 cuotas sin interés en American Airlines, y 9 cuotas fijas en Tije.

Por otro lado, aquellos que posean una tarjeta Mastercard Supervielle, tendrán, entre otras promos exclusivas:

Farmacity.com y Getthelook.com: del 27 al 29. 15% de descuento. Tope de $600

Supermercados Jumbo, Disco y Vea digital: 25% de descuento. Tope de $1750

Asimismo, los miembros de Club Supervielle accederán a un "cashback" del 30% con tope de $1.000, más 18 cuotas, de la mano del plan Ahora 18.

Mastercard

La firma también tiene preparados beneficios para sus usuarios. Ya sea mediante tarjetas de crédito, débito o prepagas, ofrece:

25% de descuento en Jumbo, Vea y Disco, del 27 al 29 de julio a través de sus canales online

25% de descuento en Carrefour, en la compra de productos de hogar y electrodomésticos, del 24 al 29 de julio, válido únicamente en un pago. El tope de reintegro es de $5.000.

20% en categorías seleccionadas en Frávega, del 27 al 29 de julio, sin tope de reintegro y acumulable con otras promociones vigentes.

15% de descuento en Farmacity y Get The Look, del 27 al 29 de julio, con $600 de tope de reintegro.

15% de descuento en Falabella el 27 y 28 de julio, excepto en electro y perfumerías, cargando el código "Mastercard". El tope de reintegro es de $500.

Envío 100% bonificado con compras realizadas con tarjetas Mastercard de Crédito o Débito en Easy y Blaisten.

