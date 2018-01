Cristina Fernández de Kirchner, senadora nacional

La ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, pidió ir a juicio oral y público en la causa por las presuntas irregularidades de la obra pública concedida durante sus gobiernos al empresario detenido Lázaro Báez. La actual senadora, a través de su abogado Carlos Beraldi, hizo una presentación ante el juez federal Julián Ercolini en la que criticó su procesamiento y cómo se investigó la causa, pero no se opuso a la que el expediente pase a juicio oral. Además, pidió estar presente cuando se sortee el tribunal que estará a cargo del juicio.

En un escrito de tres carillas al que accedió Infobae, la defensa señaló que no está previsto en la ley la apelación de un pedido de elevación a juicio, por lo que "el tránsito de estas actuaciones a la instancia oral ya se encuentra definido".

La actual senadora nacional criticó los pedidos de elevación a juicio de parte de los fiscalesGerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y de la Oficina Anticorrupción (AO) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúan como querellantes en la causa. Dijo que tienen "vicios y arbitrariedades" que fueron denunciando durante la investigación.

"En consecuencia, habré de continuar desarrollando el derecho de defensa que asiste a mi parte una vez que estas actuaciones arriben al Tribunal Oral, en donde requeriré, una vez más, el reencauzamiento de esta causa de conformidad con las normas procesales vigentes", señala el escrito que la ex Presidente presentó en la feria judicial

Beraldi agregó que "en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes, con el próposito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio".

La defensa también recordó que todavía hay presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pendientes de resolución y cerró el escrito con su pedido: "se eleven las actuaciones al Tribunal Oral, previo sorteo de práctica, requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad".

La ex Presidente está procesada en la causa junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; Báez y su hijo Martín, junto con otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y directivos del grupo Báez. Todos tienen embargos por 10 mil millones de pesos.

Julio De Vido, también acusado por la obra pública

En total son 20 personas procesadas que irán a juicio oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.Entre ellos está Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, que está preso desde el 22 de diciembre por intentar entorpecer la causa. De Vido y López también están detenidos.

En el expediente se investiga la entrega por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 52 contratos de obras viales para Santa Cruz por 46 mil millones de pesos que presentaron irregularidades. La causa se inició por una denuncia que presentó el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión.

El juez Ercolini tiene previsto enviar la causa a juicio oral los primeros días de febrero, cuando regrese la actividad judicial.

El tribunal oral federal que salga sorteado podría ser el que tome todas las causas de corrupción en las que la ex mandataria está acusada. Las restantes son "Los Sauces" y "Hotesur" por el alquiler de propiedades y hoteles de la familia Kirchner por parte de Báez y Cristobal López, dos empresarios detenidos que fueron beneficiados con negocios durante el gobierno anterior.

Es porque si bien son causas que tramitan separadas tienen un mismo hilo: los fondos públicos que recibió Báez por la obra pública volvieron en parte a la familia Kirchner para sus negocios personales. A eso se puede sumar el expediente de "la ruta del dinero K" que ya fue elevada a juicio oral y en la que Báez está procesado por lavado de dinero.

En la causa de la obra pública, a fin de año la Fiscalía tiene que el caso vaya a juicio oral. Lo mismo habían hecho la OA y la UIF. Ahora están contestado las defensas que pueden oponerse. Luego resolverá el juez Ercolini.

El juez Julián Ercolini debe decidir el envío a juicio de la ex Presidente

Será el segundo juicio oral para Cristina Kirchner. El primero es por el caso de la política económica del dólar futuro en la que está acusada junto con otras 14 personas, entre ellas el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli. El caso lo tiene el Tribunal Oral Federal 1 que debe fijar la fecha de juicio.

Otra causa en la que la actual senadora está cerca de ir a juicio oral es por la firma del memorándum con Irán. Tras la confirmación del procesamiento de la Cámara Federal, el juez Claudio Bonadio le pidió a las partes que hagan sus pedidos. En ese expediente Cristina Kirchner tiene prisión preventiva con un desafuero al Senado de la Nación para poder cumplir con la detención.

Además, la ex mandataria está procesada en la causa "Los Sauces" y el juez Ercolini tiene que resolver si la procesa en "Hotesur".

Fuente: Infobae