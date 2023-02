Funcionarios cercanos a la vicepresidenta reconocieron ayer que varios sectores del oficialismo impulsaron en una esperada reunión del jueves la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, admitieron haberle marcado el tiempo al presidente Alberto Fernández para que defina si aspirará a la reelección en los comicios de este año.

'Los números de Cristina en la provincia de Buenos Aires multiplican por seis a los de cualquier otro dirigente', dijo el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que el jueves pasado participó en la primera reunión de la mesa nacional oficialista del Frente de Todos (FdT).

El titular de la cartera del Interior resaltó en declaraciones radiales que 'hubo un gran compromiso de todos los sectores (que asistieron al encuentro del jueves) en realizar un plan de acción contra la proscripción' y 'pedirle a Cristina que revea su decisión' de no participar como candidata en las elecciones de este año.

Por su lado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, confió que en el encuentro oficialista que se extendió hasta la madrugada de ayer 'se planteó un debate de cómo desarrollar el sistema electoral'. En declaraciones radiales, Larroque apuntó que 'muchos (miembros de la mesa) plantearon la necesidad de saber si el Presidente será candidato, porque eso condiciona el escenario y relativiza la posibilidad de desarrollar una PASO (elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias)'. Pero admitió que 'no hubo acuerdo, ni se pudo elaborar una conclusión' al respecto.

'Toda la mesa coincidió en que era vital resolver la situación de quien es la candidata natural del peronismo, que es Cristina', continuó Larroque y dijo que primero se debe tener la certeza de 'si Cristina no quiere o puede ser candidata, ya que ella no se bajó sino que padece un proceso de proscripción' por unas causas judiciales.

Señaló que 'todos coincidieron en que esto es una proscripción', manifestó que 'hubo distintas miradas respecto a cómo se desarrollaría el proceso de mecanismo de selección de candidatos' y planteó que el kirchnerismo 'y varios compañeros más plantearon que sería inconveniente realizar un proceso de PASO en el caso de que el candidato sea el Presidente'.

'No nos parece lógico ni natural, pero fue un tema sobre el que no se profundizó porque no hay una definición', aseguró Larroque (cercano a Cristina) y aclaró que ese espacio reivindica el mecanismo de las primarias abiertas, pero advierte un 'inconveniente' en llevarlas a cabo con el primer mandatario.

En ese marco, Larroque subrayó que se acordó la conformación de una comisión 'que tiene que acercarle la intención de la mesa de que ella revalúe o analice participar del proceso electoral'.

Con todo, dijo que 'es difícil saber cuál será su decisión', pero remarcó que tal como la vicepresidenta lo planteó, 'no se trata de una decisión en abstracto de ella, sino algo condicionado por la persecución judicial en su contra'.

El funcionario albertista Fernando "Chino" Navarro confirmó que durante la cumbre del Frente de Todos el Presidente ofreció bajarse de su candidatura si otro dirigente del oficialismo mide más que él.

'No hay un candidato definido, Alberto dijo que si su candidatura es válida y apta para ayudar a ganar al Frente de Todos, no va a tener problemas en reelegir y tiene todo el derecho de hacerlo'. 'Si hay otra persona en esas condiciones, lo va a apuntalar", afirmó el dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Nación.

Se espera que la semana que viene gremialistas afines pidan a Cristina que sea candidata. También se menciona que el 11 y 24 de marzo puede haber marchas para respaldarla.

Apoyo a Wado

El asado tradicional de los veranos marplatenses esta vez fue plataforma de lanzamiento del brazo político de gremios justicialistas: el Movimiento Nacional Sindical Peronista. Luis Barrionuevo dijo que le “encanta” la idea de que Wado sea candidato presidencial.