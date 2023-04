La Policía detuvo este viernes en Virrey del Pino a un nuevo y cuarto sospechoso presuntamente involucrado en el robo del auto que, luego, fue utilizado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos (65), asesinado este lunes por la madrugada de un disparo en el pecho durante un asalto a bordo del colectivo de la línea 620 que conducía por la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la detención se concretó en las últimas horas y que se trata del cuarto sospechoso apresado en el marco de la causa por el asesinato del colectivero. Hasta entonces, había tres detenidos: Alex Gabriel Barone (19) y Gabriel Alejandro Barone (24), acusados por el homicidio de Barrientos, y Antonio Fernando González (23), por el robo del Fiat Siena que -se cree- fue utilizado en el hecho y encontrado quemado el mismo lunes en La Matanza.

Actualmente, hay varios testigos declarando frente al fiscal Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

Al respecto, el abogado del gremio de la UTA, Silvio Piorno, consideró hace unas horas que el operativo en el cual se detuvo a los dos choferes de colectivo por la agresión al ministro de Seguridad, Sergio Berni, "no fue una circunstancia feliz", mientras que dijo que cree que no van a haber "más detenciones".

"Realmente no fue lo conveniente, no fue una circunstancia feliz, a la violencia agregarle más violencia no es bueno", dijo en diálogo con Antonio Fernández Lorente por La990 y añadió: "Sabemos que la Fiscalía emitió unos exhortos, entiendo que era en el marco de una investigación tal vez no se sabía quién era la persona".

Piorno manifestó luego: "Seguramente se ha sospechado que podía haber algún infiltrado. Nosotros también sospechamos eso, que en una manifestación totalmente justificada por la muerte de un compañero haya infiltrados suele suceder, nos está pasando seguido".

"A partir de la orden de la detención que emana de un fiscal, a un juez de provincia y demás, es la fuerza que realiza el procedimiento quien debe hacer una evaluación de a quién va a ir a detener y la forma de hacerlo. Considero que no fue feliz la circunstancia", expresó.

"Por suerte los choferes están en libertad, la Fiscalía actuó con mucha celeridad con el debido proceso. Anoche pudimos realizar el acto de indagatoria", aseveró y agregó que la carátula de la causa es "atentado a la autoridad y lesiones leves de la que son víctimas el ministro Berni y algunos Policías de la Ciudad que resultaron lesionados".

Fuente: Ámbito