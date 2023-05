Apenas terminó el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) en cancha de Ferro, Cristina ratificó ayer que no será candidata este año. Con una extensa carta, la vicepresidenta cortó de raíz el operativo clamor, encabezado por simpatizantes K que esperaban a Fernández de Kirchner de vuelta en Casa Rosada.

'Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal', dijo la expresidenta tras terminar el Congreso que el PJ realizó ayer en el estadio de Ferro (Ciudad de Buenos Aires), donde varios asistentes corearon 'Cristina presidenta'.

'No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad frente a la contienda electoral', publicó Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales.

En diciembre, Cristina fue condenada a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en obras viales. También fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Al rechazar la condena, CFK dijo en esa oportunidad que nunca iba 'a ser una mascota del poder'.

"No ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari, mover la patita, hacerte la muertita, bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen", dijo a principios de diciembre de 2022 en una transmisión por Youtube.

En su nuevo texto, en el que insistió en considerarse "proscripta", parece dirigirse a sus seguidores que insistían con su postulación presidencial. De hecho, fue escrito hacia "los compañeros y compañeras".

En su extensa carta, le dedicó un mensaje al presidente Alberto Fernández, atado al devenir de su antecesor Mauricio Macri. 'La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo Monetario: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario. No es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del Fondo conserve aptitud electoral', dijo.

'Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos', afirmó. Y amplió: "No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada".

"Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas (por los cortistas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) lo hicieron con Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático", advirtió.

En su pronunciamiento, tomó una idea que viene desarrollando su hijo Máximo Kirchner. "Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos".

En el tramo final de su carta, Cristina Kirchner dejó un concepto muy polémico. "En cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo -cual caricatura de la "solución final" para la Argentina-, a 40 años de democracia les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de exterminadores vernáculos que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y cuatro veces al día es una cuestión ideológica", concluyó.

"Se abre una puerta a la renovación"

En el radicalismo opinaron Julio Cobos y Mario Negri. El exvicepresidente de CFK consideró que "con la confirmación de que Cristina no será candidata, junto al renunciamiento de Mauricio Macri y Alberto Fernández, se abre una puerta a la necesaria renovación de la política. Negri opinó que "la 'proscripción' es un relato para tapar la falta de ideas de cómo resolver la propia herencia del FdT".

Los liberales se hicieron un gran festín

Las expresiones liberales del país minimizaron los efectos de la decisión de CFK. "¡Que lástima! Hubiera sido genial asistir a tu entierro político", ironizó el diputado nacional José Luis Espert. En el mismo sentido, Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, publicó en sus redes: "Quería verte tercera y que te vayas bien perdedora. Ahora te vas perdedora por la pésima gestión".