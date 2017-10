El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se negó a declarar en el juicio oral por la tragedia de Once. "Por asesoramiento de mis defensores por el momento no voy a declarar y me reservo el derecho de hacerlo más adelante", le dijo De Vido, desde el banquillo de los acusados, al Tribunal Oral Federal 4.

Minutos antes, los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y María López Iñíguez rechazaron la absolución de De Vido que su defensa había solicitado la semana pasada.

Los magistrados no hicieron lugar a las nulidades que plantearon las defensas de De Vido y de Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

Los magistrados señalaron que todo lo planteado ya había sido resuelto en instancias anteriores en las que se rechazó.

La semana pasada Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido, planteó la nulidad de las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas. "No puede defenderse porque no se sabe de qué lo acusan", señaló el defensor y explicó que el grado de participación en las acusaciones no son delitos. Por eso pidió su absolución.

Al inicio de la audiencia de hoy el fiscal Juan García Elorrio pidió rechazar el pedido de absolución de De Vido. Lo mismo hicieron las querellas de la Oficina Anticorrupción y de los familiares de las víctimas.

"Solicito el rechazo de las cuestiones preliminares y la continuidad del juicio oral para darle una respuesta a la ley y a la sociedad", sostuvo García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal 4.

Todas las partes coincidieron en que los planteos de las defensas ya se resolvieron en otras instancias antes del inicio del juicio.

Después de la exposición de las partes acusadoras Rusconi pidió la nulidad de esas intervenciones. "Ninguna de las intervenciones ha contestado un solo renglón sobre la objeción de que no es delito la coautoría en un delito imprudente", sostuvo y mantuvo su pedido de nulidad.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio y luego dio a conocer su rechazo a todos los planteos. "No se incorporó ningún elemento novedoso", dijeron los jueces sobre las nulidades.

Luego llegó el momento de las indagatorias. Tanto De Vido como Simeonoff dijeron que no iban a declarar por el momento y que se reservaban el derecho de hacerlo más adelante.

El juicio continuará el próximo 1 de noviembre cuando comiencen a declarar los primeros testigos del proceso.

De Vido y Simeonoff están acusados por estrago culposo agravado y administración fraudulenta, delitos que prevén penas que van de tres a once años de prisión.

La tragedia ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación Once y provocó la muerte de 52 personas y dejó heridas a más de 700.

En un primer juicio el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires que tenía la concesión del servicio, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.

La ex presidente Cristina Kirchner dijo ayer que "las responsabilidades penales, civiles y administrativas" por la tragedia de Once "serán determinadas por la Justicia". La ex mandataria y candidata a senadora respondió de ese modo en una rueda de prensa en el Instituto Patria cuando se le preguntó si mantenía su afirmación de que el Estado "no era responsable" por el siniestro ferroviario.

Semanas atrás, la candidata a senadora de Unidad Ciudadana desligó al Estado de la tragedia ferroviaria de Once y atribuyó la responsabilidad al maquinista de la formación, Marcos Córdoba. "El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno…", sostuvo la ex mandataria.

Mónica Bottega, madre de una de las víctimas mortales de la tragedia, le respondió a la ex presidenta al recordarle que "hay una causa judicial donde sus funcionarios están condenados y esto es porque son responsables" y agregó: "Ellos sabían que iba a haber muertes y no hicieron nada". "Desde el mismo día de la tragedia la mentira y el ocultamiento estuvieron presentes. No me extrañan las declaraciones de la señora en un contexto de una campaña política", sostuvo.

Por su parte, María Luján Rey, cuyo hijo Lucas Menghini fue encontrado sin vida en el interior de un vagón 60 horas después del siniestro ferroviario, también le respondió. "Capaz, en 5 años se entere que hubo un juicio que condenó a sus funcionarios… hay que darle tiempo, recién ahora se enteró de la tragedia. Paciencia", escribió en su cuenta de Twitter.

Infobae