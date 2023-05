La financiación "más que nunca" es "clave" para el éxito en las ventas que se realicen en el marco del Hot Sale, el evento de tres días de descuentos especiales para el comercio electrónico entre el 8 y el 10 de mayo, aseguró el director institucional de la cámara del sector (CACE), Gustavo Sambucetti.

La novedad para esta edición es la incorporación de la "sección descolocados", donde los consumidores podrán encontrar ofertas en productos fuera de temporada; también habrá otro con las megaofertas, las megaofertas top y las megaofertas bomba que son sólo por una hora en dos oportunidades cada día.

El evento de descuentos especiales, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, comenzará a las 0 hora del lunes 8 de mayo y se extenderá formalmente hasta las 24 del miércoles 10 del mismo mes. Los principales bancos y fintech del país se sumarán a los descuentos de hasta el 70% y cuotas sin interés.

"La financiación es clave", señaló Sambucetti en diálogo con Télam, para remarcar: "En este caso me parece que más que nunca, especialmente para los productos de ticket alto ya que te da la posibilidad a comprarlos".

Con la participación de más de mil marcas de todo el país, el Hot Sale brindará ofertas en más de 15.000 productos de electrónica, viajes, muebles, hogar y decoración; indumentaria y calzado; deportes, supermercado, salud y belleza; bebes y niños; motos y autos, y servicios.

La promoción más amplia correrá por cuenta de Modo, la billetera digital de los bancos, que ofrecerá 20% de descuento en compras online en un conjunto de más de 230 comercios adheridos, que se accede a través de la plataforma www.modo.com.ar/comercios/tiendas-online/list.

Entre las fintech, Ualá ofrece ahorro en supermercados (25% los lunes en Jumbo, Disco, Vea y Carrefour Express), electrodomésticos (25% en Macstation, Multipoint y BairesIT), indumentaria (15% los miércoles en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport), perfumería (30% de lunes a viernes en Farmacity, Sumplicity y Get the look), entre otros.

Por su parte, el Banco Nación, a través de su plataforma Tienda BNA, ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés y descuentos de hasta 40% en productos seleccionados con sus tarjetas, como parte de la décima edición del evento de ventas online Hot Sale.

La promoción permitirá acceder a descuentos y cuotas sin interés en televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal, vinos de bodegas nacionales, entre otros productos.

Para comprar será necesario acceder a tiendabna.com.ar y contar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación.

En eventos de gran alcance como el Hot Sale, la seguridad digital es fundamental tanto para las marcas como para los consumidores. Por ello la recomendación general de los expertos es que los usuarios se inscriban en el sitio oficial del evento, y que naveguen desde allí para buscar las ofertas de los productos y servicios que están buscando.



Los preferidos 2022

En el Hot Sale 2022 se facturaron $42.000 millones, equivalente a más de $585 millones vendidos por hora. La categoría con "más compras" fue Pasajes y Turismo, que recuperaba el primer lugar después de haber quedado relegada por la pandemia, seguida por Electrodomésticos, aires, celulares y teléfonos.