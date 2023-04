Tras declinar su posibilidad de reelección, el presidente Alberto Fernández encabezó una breve reunión protocolar del Partido Justicialista en la que se convocó ayer al Congreso partidario para el 16 de mayo próximo en el microestadio del club porteño Ferro Carril Oeste para definir las estrategias de la fuerza política para las elecciones de este año.

Fernández, quien llegó a las 18.15, presidió el encuentro en su carácter de titular del Consejo Nacional de forma presencial en la sede del PJ, ubicada en la calle Matheu 130 del barrio porteño de Balvanera, mientras otros dirigentes participaron en forma virtual desde la plataforma Zoom.

El encuentro se prolongó por media hora y a su término el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el encargado de anunciar la fecha del congreso partidario, en una improvisada ronda de prensa.

"Esta reunión nos permite ordenarnos y prepararnos para el próximo 16 de mayo a las 14 en Ferro, donde allí tomaremos la decisión de que el Partido Justicialista integre un frente electoral y avanzar con la elaboración de un reglamento de participación -en las primarias abiertas- y también un código de convivencia para que sean unas PASO virtuosas y en armonía", apuntó Kicillof. Asimismo, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que "fue importante que haya venido el Presidente a encabezar la reunión del partido porque así se consolida su rol de garante de unas Paso sin agresiones y con una competencia igualitaria".

A su turno, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que "a partir de hoy tenemos que empezar a resolver la estrategia electoral de nuestro frente", pero advirtió que "no se puede ir a unas PASO con un nivel de agresión como el que tiene hoy Juntos por el Cambio".

En ese punto, Valdés recordó que "hubo una interna muy buena para el peronismo como la del '88 con (Antonio) Cafiero y (Carlos) Menem, y hubo otras que no fueron para nada virtuosas, como las del 2015 entre Aníbal Fernández y (Julián) Domínguez. Hay que tener mucho cuidado con las PASO porque pueden ser muy dañinas para el frente", alertó.

Entre los presentes en la reunión, que se realizó en el primer piso de la sede partidaria, estuvieron la vicepresidenta primera del PJ Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el canciller Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel 'Kelly' Olmos (Trabajo) y Jorge Taiana (Defensa).

Participaron vía Zoom los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) y las vicegobernadoras Analía Rach Quiroga (Chaco) y Verónica Magario (Bs. As.).

Las reacciones

> Eduardo de Pedro - Ministro del Interior

'Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar. Me parece que es eso. Yo soy un militante que participa de proyectos colectivos y un dirigente que pertenece a una generación que está a disposición de lo que el peronismo diga'.

> Sergio Uñac - Gobernador de San Juan

“Las decisiones personales no se discuten ni analizan. Acá no deben haber candidatos naturales, vienen nuevos tiempos para la política. Debe haber un impasse, detener esta agitación que tiene la economía y desde ahí viendo qué va pasando. No sería malo que un integrante de la fórmula sea del interior. El interior también existe”.

> Axel Kicillof - Gobernador bonaerense

‘El Frente de Todos marcha a un ordenamiento político muy necesario tras la decisión del presidente. Me acabo de enterar, estaba viajado para acá y me dijeron que sacó un video el Presidente. Todos me preguntan ¿vas a ser candidato o no? Sé que resulta incómodo, pero lo primero que hay que discutir es qué provincia queremos’.

> Santiago Cafiero - Canciller

‘Responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. El presidente argentino Alberto Fernández pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo’.

DESDE LA OPOSICIÓN

> Horacio Rodríguez Larreta - Gobernante porteño

‘Es una muestra más del fracaso de este Gobierno. Fracasó el Presidente, fracasó la Vicepresidenta, fracasó todo su equipo. Hay arriba de 100% de inflación y arriba del 40% de pobreza. Espero que Alberto pueda llegar al final de su gestión de la mejor manera. La inseguridad se le está yendo de las manos’.



> Hernán Lombardi - Secretario en el Pro

‘Alberto nunca fue candidato. Ahora van a oscilar entre Daniel Scioli, que puede juntar unos votos, y una candidatura ideologizada, como Eduardo Wado de Pedro o Cristina Kirchner. Creo que dan por perdida la elección o saben que tienen escasas chances. La gestión de Fernández fue irrelevante de principio a final’.

> Facundo Manes - Precandidato presidencial

‘Es un tema para dirimir la interna del oficialismo y yo pertenezco a otro espacio político. En relación a los fundamentos, se entiende que en este momento tan dramático se aboque como única responsabilidad a trabajar para que la realidad económica no siga empeorando aún más. Se llega a esto por el fracaso de su propio gobierno’.



> José Luis Espert - Diputado de Avanza Libertad

‘Esto le va a dar más de centralidad a la interna del Frente de Todos, como para empardar un poco la centralidad política que estaba teniendo la interna de Juntos por el Cambio. Con un presidente tan pato rengo como Alberto, va a hacer subir a la superficie lo que pueda pasar con el Frente de Todos, que estaba muy oculto’.