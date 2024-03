Los rumores de chispazos y cortocircuitos entre el presidente Javier Miley y su vice, Victoria Villarruel, vienen sonando desde hacia varias semanas. Pero, la puja que complica las relaciones entre las dos máximas autoridades políticas del país, ahora tiene en alerta a la Casa Rosada y pone en riesgo la agenda oficialista en el Congreso: Pese a la presión del propio Presidente, la Vice no pudo ayer desactivar en la reunión de labor parlamentaria la sesión en el Senado que ella misma había aprobado un día antes con la inclusión del tratamiento el DNU. Ahora el Decreto de Necesidad y Urgencia que puso en marcha Milei en enero para desregular la economía corre un serio riesgo de ser rechazado lo que pondría en jaque las únicas medidas del Gobierno que siguen en pie, entre las que se encuentra la derogación de la Ley de Alquileres.

Según anticipa el poroteo de la Cámara Alta, la oposición tendría los votos (37) para hacer caer el DNU.

Villarruel hizo un último intento en la tarde-anoche de ayer por evitar el debate del decreto, pero fracasó. Pidió a los jefes de bloque del Senado prolongar por una semana el tratamiento en virtud de las negociaciones iniciadas la semana pasada entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores en la búsqueda de un acuerdo fiscal, pero su propuesta no tuvo eco.

Este golpe al plan del Gobierno activó anoche un duro comunicado de la Casa Rosada contra la "decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política".

"Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo", expresó. Y agregó: "El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras".

"El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos", completó Milei y le agradeció a "aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación".

"Independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0% ", cerró el comunicado.

Más allá que la carta del Ejecutivo no mencionó a Victoria Villarruel, durante toda la jornada, hubo una movida de la Casa Rosada contra la vicepresidenta por haber incluído en la sesión de hoy el tratamiento del DNU sin consultar al Gobierno. Lo hizo el martes en represalia por la presión de Milei para que diera marcha atrás con el aumento del 30% en las dietas de los senadores. Con esta medida había logrado aplacar la arremetida opositora, especialmente del kirchnerismo que lleva más de un mes exigiendo que se constituya la Comisión Bicameral del DNU y que se someta a votación en el recinto. Lo primero ya se concretó y el debate será hoy y el Gobierno podría sufrir un muy dura derrota política en el Congreso, otra más después del fracaso de la Ley Omnibus en Diputados. Justamente allí, en la Cámara baja, es donde el Gobierno libertario tendría una última carta por jugar. Si logra que Diputados avale el DNU la medida podrá mantener su vigencia ya para que se caiga requiere el rechazo de las dos Cámaras.

Todos contra la Vice

A pocas horas del inicio de la sesión, que está convocada para las 11, el clima se enrareció por un feroz ataque que cuentas libertarias iniciaron contra Victoria Villarruel en redes sociales y por la presión del Poder Ejecutivo para que no se discuta el DNU.

> Enviarán a los gobernadores el borrador de la 'Ley Bases'

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, adelantó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, principal espada política de Javier Milei, le informó ayer que el Gobierno les enviará un borrador de la ley Ómnibus reversionada a todos los mandatarios y a los bloques del Congreso antes del fin de semana. A partir de allí podrían despejarse en breve las dudas sobre la letra chica de algunos temas claves, especialmente en torno al piso y las categorías de Ganancias -que pasaría a denominarse "altos ingresos personales"-; la nueva fórmula previsional; y la inclusión de la reforma laboral que forma parte del DNU de desregulación pero está frenada por la Justicia.

Con este medida hará su primera aproximación a las provincias y se esperan más reuniones con los gobernadores para lograr las reformas

"Tengo entendido que va a haber un borrador en el día de mañana, o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Por ahora no hay precisiones al respecto", dijo al mediodía el mandatario radical a periodistas acreditados en la Casa Rosada, a la salida de su encuentro con Francos que se había realizado entre las 10 y las 11 de la mañana. Cornejo no había podido estar por cuestiones de agenda en el encuentro con sus pares, y ayer se acercó al despacho del ministro para ponerse en sintonía.

Cornejo no pudo brindar detalles sobre la nueva versión de la ley Bases, dijo, porque Francos no estaba en condiciones de otorgárselas. Pero ratificó que está dispuesto a acompañar al oficialismo en la nueva etapa de la aventura legislativa, que incluye también el tratamiento de un paquete de alivio fiscal y el polémico DNU de desregulación. "Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron", anticipó el líder mendocino.