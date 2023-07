El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó hoy que los equipos de trabajo de la Argentina y el organismo "están trabajando intensamente" para alcanzar un entendimiento entre las partes para reformular el programa y completar la quinta revisión.



La vocera del organismo, Julie Koszack, destacó hoy que "el foco de estas discusiones son alternativas para fortalecer el programa de las autoridades".



"Mientras se reconoce el impacto de la sequía en la economía, y esto incluye la revisión de políticas para salvaguardar la estabilidad, fortalecer la acumulación de reservas, mejorar la sustentabilidad fiscal y salvaguardar a los más vulnerables", sostuvo Koszack en conferencia de prensa.



Fue durante una conferencia de prensa brindada hoy desde el cuartel general del Fondo, donde la vocera indicó que "los equipos están trabajando intensamente con con autoridades de la Argentina para hacer progresos" de cara a la quinta revisión.



El FMI se encuentra abocado en "ayudar a las autoridades a afrontar una situación muy compleja y desafiante", agregó la funcionaria del organismo.



Asimismo, consultada por una versión que circuló en los medios de una carta que envió al directorio del Fondo el director de China en el organismo, Zhengxim Zhang, en la que habría dado a entender que si las negociaciones con Argentina se siguen dilatando, China estaría dispuesta a habilitar para la Argentina el segundo tramo del swap y poder pagar así los vencimientos, Kozack lo negó.



Simplemente dijo que "nuestro entendimiento es que no hay tal carta".



En cuanto al reciente pago parcial realizado por la Argentina en la moneda china (el resto se completó con DEG, la moneda del FMI), evitó dar precisiones y se limitó a responder que la Argentina se mantiene al día con los compromisos con el FMI



En tanto, tampoco precisó los plazos de las negociaciones y, consultada acerca de si podrían terminar antes del receso de verano estadounidense, que comienza en agosto, Kozack dijo que "los equipos están trabajando intensamente para lograr completar la quinta revisión". Asimismo añadió que las "discusiones son profundas".



De esta forma, esquivó la respuesta de si ya activó el tramo final de la negociación que permita a los técnicos de la Argentina viajar a Washington para abrochar el acuerdo técnico y preparar los documentos legales y el informe que sería elevado luego para la aprobación final en el directorio.



Las negociaciones entre el FMI y la Argentina para reformular el programa suscripto en marzo de 2022, llevan casi tres meses.



La Argentina solicitó la reformulación del programa y adelantar desembolsos debido a la brutal sequía que afectó el país y que comprometió casi US$ 20.000 millones en exportaciones.



Pese a ello, la Argentina se las rebuscó hasta el momento para seguir cumpliendo con sus compromisos con el Fondo, y hasta recurrió a mecanismos ad hoc, como pagar con DEG y yuanes, estos últimos gracias al swap implementado con China.



En otro orden, Kozack precisó que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, acudirá la semana próxima a la cumbre de ministros de finanzas del G20, que se realizará en la India 17 y 18 de julio, y en la que aún no está confirmada la participación del ministro de Economía, Sergio Massa.