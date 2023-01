El próximo 2 de febrero, se conocerá el veredicto que decidirá la Justicia de La Pampa en cuanto al crimen de Lucio Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado a golpes tras ser víctima de maltrato por parte de su progenitora, Magdalena Espósito Valenti (24 años), y su novia, Abigail Páez (27), que están siendo juzgadas. En ese contexto, Mario Aguerrido, el letrado que representa a Cristian Dupuy, padre de la víctima y querellante de la causa, aseguró que "nunca vio un caso como éste". A su vez, manifestó que tras el asesinato de Lucio hubo en el ámbito de la administración más de 300 ingresos a la historia clínica de Lucio, por lo que iniciarán "una acción por daños y perjuicios contra el Estado provincial".

“Estamos esperando una perpetua porque tienen cuatro agravantes, tres de los cuales están acreditados: que son la alevosía, el ensañamiento y el vínculo en el caso de la madre”, dice el letrado, según consingó Infobae. A su vez explicó que la querella sumó el cuarto agravante que es el odio de género, que para el abogado está más que probado también, aunque no está seguro de que así lo valoren los jueces.

Respecto al crimen del menor perpetrado el 26 de noviembre del año pasado, el letrado expresó que "el ataque fue de Abigail". "Abigail reconoce que le hizo algo, que lo castigó", agregó.

"La madre dice que cuando se fue de la casa, lo dejó vivo. Los movimientos de ese día quedaron registrados por una cámara ubicada frente a la vivienda. A las 17:32 se lo ve a Lucio vivo por última vez. A las 21:30 sale de la casa en brazos de Páez rumbo al hospital. Abigail Páez sale a las 19:40. Previamente, en el lapso entre las 17:32 y las 19:40, se produjo la última golpiza o ataque. Lucio había hecho “algo”, por lo cual ella lo castiga. Luego sale y vuelve a las 20:40. Es allí cuando ve que Lucio no se ha recuperado de la paliza que le dio. No precisa cómo lo castigó; es ambigua, aduce tener lagunas. Tiene precisión sobre todo lo demás, pero no en el detalle de ese momento. Solo dice que no lo quería matar", manifestó.

El resultado de la autopsia que realizó el médico forense, Juan Carlos Toulouse, arrojó que el menor falleció a causa de una "feroz golpiza" y que presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo". Además, fue víctima de "abusos sexuales recientes y de vieja data".

Al respecto, Aguerrido manifestó que el informe "revela golpes, órganos rotos y determina la existencia de abuso sexual cometido recientemente y en algún momento en los seis meses previos a la muerte".

Sobre el abuso sexual, el letrado puntualizó: "Se produce con un elemento fálico, concretamente lo que se llama un consolador, en el cual se encontró ADN de las tres personas que vivían en la casa, las dos mujeres y el niño. Lucio tenía un desgarro anal producto de una penetración con un elemento fálico".

Cabe destacar que Magdalena Espósito Valenti está imputada por homicidio triplemente calificado por el vínculo -es la progenitora del pequeño-, por el ensañamiento y la alevosía; a esto se suma el abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, y triplemente agravado por ser la guardadora del niño, porque fue cometido por dos personas que además convivían con la víctima menor de edad al momento de los hechos. Abigail Páez enfrenta los mismos cargos, pero sin el agravante del vínculo.

"Creo que las van a condenar a cadena perpetua. Varias agravantes están confirmadas. La alevosía, el ensañamiento y el vínculo en el caso de la madre. Puede quedar una pequeña duda sobre la presencia de la madre en el lugar en el momento de la golpiza mortal. Pero está la omisión: ella tenía conciencia plena de que Lucio era maltratado", sostuvo Aguerrido y puntualizó que las pericias psicológicas arrojaron que ambas tienen un "perfil de perversas, psicópatas".

No obstante, el abogado explicó que entre el 26 y el 30 de noviembre del año pasado, es decir, luego del asesinato del menor "hubo en el ámbito de la administración más de 300 ingresos a la historia clínica de Lucio". "Creo que esencialmente por curiosidad, por morbo", puntualizó.

Y agregó: "El sistema de salud no se ocupó de él, no sirvió para detectar y alertar sobre lo que estaba sucediendo con Lucio, pero luego ese mismo sistema permitió estas intromisiones". De tal manera, el letrado advirtió que iniciarán una acción por daños y perjuicios contra el Estado provincial.

En ese contexto, se busca sancionar la Ley Lucio, la cual apunta a la detección temprana de situaciones de violencia infantil a través de la capacitación de todos los agentes del Estado involucrados, con el objetivo de que no haya más Lucios en la Argentina.

Fuente: Infobae / Crónica