La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior por el que se subsidia a las empresas de colectivos urbanos provocó el rechazo inmediato de gobernadores e intendentes. Y uno de los más duros fue Alfredo Cornejo, de Mendoza, que a pesar de ser uno de los jefes provinciales más cercanos al Gobierno, fue contundente a la hora de calificar la medida.

Luego del freno de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo apuntó directamente contra los gobernadores, a quienes responsabilizó por la falta de apoyo de sus diputados a algunos de los artículos de la norma, que había recibido media sanción en general la semana pasada. Incluso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, si bien minimizó los efectos del traspié parlamentario, había adelantado que se produnfizaría el ajuste. Y eso comenzó ocurrir ayer, con la decisión de eliminar las transaferencias que el Estado nacional envía a las provincias para subsidiar el tranporte público.

“Los diputados que trabajan conmigo votaron favorablemente, trabajaron favorablemente para toda la ley ómnibus. En mi caso la elogié en público varias partes. Creo que es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente. Tonta por donde se la vea”, dijo hoy Cornejo, quien había sido ayer uno de los primeros gobernadores en rechazar la medida.

Durante una entrevista en Radio Miter, el dirigente radical también dijo que le decisión del Gobierno nacional estuvo “pésimamente explicada” proque “el ministro Caputo dice que es para cumplir el pacto fiscal en 2017 que se firmó con Macri, pero ese pacto fiscal eliminaba los subsidios para el 2021. Lo dejó sin efecto Alberto Fernández. Eliminaba los subsidios sen AMBA y en el interior”.

“Esta decisión solo eliminó los subsidios en el interior, en AMBA los está disminuyendo. Es decir, a la administración Kicillof y a la de Jorge Macri no se los eliminó. Entonces, ni siquiera la hipótesis de que es contra los gobernadores es inteligente. Tiran al voleo”, apuntó.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior representó unos $102.000 millones en 2023. La medida puede abrir la puerta a fuertes aumentos de transporte en las provincias. En algunos casos podría superar los $1.000 si se retiran las subvenciones. Y, a pesar de las quejas (públicas y privadas) de algunos gobernadores, el Ejecutivo no dará marcha atrás. “Se van a tener que ajustar también ellos”, respondió una de las importantes fuentes de la Casa Rosada consultadas por Infobae.

Incluso el ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió públicamente la medida y dijo que el tema de los subsidios “siempre fue un tema de las provincias”.

“Mendoza apoyó, el presidente Milei y el ministro Caputo saben que es así. Están haciendo una cosa poco inteligente, muy tonta, ridícula. Claro que hay que reducir subsidios en Argentina, pero hay que hacerlo de manera inteligente. No es de esta forma. Los que hicieron las cosas bien están siendo perjudicados”, insistió hoy Cornejo.

El gobernador de Mendoza, quien también ocupaba ese cargo cuando se firmó el pacto fiscal de 2017, profundizó sus críticas contra el presidente Javier Milei al asegurar que está beneficiando “a Kicillof, su principal opositor” al mantener los subsidios en el AMBA. Allí, afirmó que, durante la pandemia, el Gobierno nacional, entonces comandado por Alberto Fernández, le enviaba fondos para los subsidios al transporte “para que los colectivos viajen vacíos, porque estaba prohibida la circulación”.

“Yo lo hago (apoyar) por convicción y porque creo que alguien tiene que hacer un cambio de modelo económico. Yo en Mendoza intento que el Estado no tenga déficit. El que contribuye al déficit, en primer lugar, es el Estado nacional, y algunas provincias que han sido asistidas por el Estado nacional con transferencias discrecionales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Mendoza no está en déficit, y no lo estuvo en estos últimos 6 o 7 años. Tiene que ir sobre los lugares que sí generan déficit. Uno es el Estado nacional y el otro es la provincia de Buenos Aires”, advirtió.

“Entonces, que apunte a hacer el ajuste de manera inteligente y no bombardear a todos por igual. Y ni siquiera está bombardeando a todos, porque resulta que Kicillof es su principal opositor y le está subsidiando el boleto en el AMBA. O no entienden el sistema, que es otro tema, no entienden la administración del Estado en estos aspectos, al menos”, cerró Cornejo.