Piquetes y ollas populares. Organizaciones sociales y partidos de izquierda cortarán los principales puentes en Buenos Aires, habrá ollas populares y un acto en el Obelisco. Este escenario se replicará a lo largo de todo el país.

La CGT y la CTA iniciaron a las cero horas de hoy 29 de mayo su quinta huelga nacional contra el gobierno de Mauricio Macri, sin movilización ni concurrencia a los lugares de empleo, en rechazo de la política económica y justo cuando se cumplen 50 años del "Cordobazo".



Frente a esta nueva medida de fuerza, funcionarios del Ejecutivo nacional señalaron que el paro "no resuelve los problemas" y advirtieron que la gente "es rehén" por la adhesión del transporte de pasajeros a la medida de protesta.



Los dirigentes de la CGT y de otros espacios sindicales coincidieron ayer en señalar que "la huelga será contundente y su acatamiento muy elevado", lo que será garantizado en principio por la ausencia de servicios de colectivos, trenes, subtes, aviones, barcos y camiones.



A la medida de fuerza se sumaron las Centrales de los Trabajadores Argentinos (la CTA de Hugo Yasky y los dos sectores de la Autónoma de Ricardo Peidro y Pablo Micheli), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) del bancario, el mecánico Ricardo Pignanelli y los camioneros Hugo y Pablo Moyano, movimientos sociales y partidos de izquierda.



Las organizaciones sociales y la izquierda harán ollas populares y planean cortes de rutas y un acto en el Obelisco.



Según los sindicalistas, además de la paralización del transporte, no habrá servicios de justicia, ni clases y los hospitales sólo atenderán casos de urgencia en esta huelga general, a la que se suma la del 30 de abril que hicieron los gremios "moyanistas" y las CTA.



Pablo Moyano y uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), aseguraron que "el paro será total" pues "todas las actividades tomaron nota de la gravedad de la situación nacional".



"El paro es para plantear al gobierno que debe dictar medidas porque la debacle y la caída son sistemáticas. Algunos ganaron bastante y, si no se toma el toro por las astas, la crisis será cada vez peor", dijo Daer. Y, Moyano opinó que la huelga será "la continuidad de la protesta con movilización del 30 de abril último".



Asimismo, los sindicatos confederados en la CGT pero ausentes de su conducción reclamarán desde el jueves a la entidad madre "la inmediata convocatoria a un Comité Central Confederal (CCC) para diagramar la prosecución del plan de acción".



Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño, dijo "no compartir" la decisión de parar y solicitó que quienes quieran trabajar puedan hacerlo "en paz y tranquilidad", tras lo cual adelantó que el Ejecutivo no decidió aún "si descontará el día" a los agentes públicos que adhieran.



El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que en el Gobierno estaban "convencidos de que un paro no resuelve los problemas" y "la gente lamentablemente es rehén de la existencia o no del transporte; eso lo vimos en el paro anterior durante el cual hubo transporte y la gente fue masivamente a trabajar".



Ahora, en cambio, "va a haber millones de personas que no van a poder ir a trabajar, y lo que va a reflejar el paro es eso", aseveró.



Dietrich aseguró que el Gobierno seguirá "trabajando siempre abierto al diálogo y a conversar para evitar en lo posible que estas medidas sucedan, porque le cuestan muchísimo a la economía y van en el camino inverso a una economía que está mostrando sus primeros signos de recuperación".



Mañana los referentes de la CGT brindarán, a las 11, en Azopardo 802 un informe sobre la adhesión a la huelga y a las 14.30 ofrecerán una conferencia de prensa.



La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Portuaria Naval (Fempinra) de Juan Carlos Schmid llamó al "paro total" en rechazo de "los tarifazos y el modelo económico", y los controladores de vuelo (Atepsa) adhirieron entre las 7 y las 9 y las 20 y 22.



La convocatoria de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) del marítimo Schmid y el maquinista de trenes Omar Maturano, será vital para solventar "la contundencia de la medida de fuerza", a la que se sumaron la Unión Ferroviaria (UF) de Sergio Sasia y los señaleros.



También habrá cese de tareas en el sector de la electricidad, entre los trabajadores de Anses, los recibidores de granos (Urgara); los industriales del Smata y la UOM y las 62 Organizaciones que conduce el jefe de los textiles (AOT), Hugo Benítez.

Bajo presión. La cúpula de la CGT resolvió la convocatoria al paro en medio de la fuerte presión de los sindicatos combativos que la cuestionan.

El impacto local que tendrá la medida

Las distintas entidades sindicales con asiento en San Juan, que pertenecen a la CGT, decidieron adherirse al paro. Así, la medida tendrá fuerte impacto en la provincia.



Tanto UPCN, como UDAP, UDA y AMET, la UTA y La Bancaria definieron ir a la huelga contra las medidas del gobierno nacional, por lo que empleados estatales, docentes, choferes de colectivos y los trabajadores bancarios no prestarán servicio en sus distintos puestos de trabajo. Así, no habrá actividad en la administración pública ni dictado de clases, en los distintos niveles, incluido el sector universitario. Al tratarse de un paro convocado por el gremio de camioneros, el transporte de caudales y de todo tipo de carga estarán afectados, al igual que la recolección de residuos en departamentos como Chimbas. Las entidades financieras estarán cerradas.

Micros que cumplirán

En el caso de los micros de larga distancia, el secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, informó ayer a Télam que "aquellas unidades que salieron de terminales antes de la medianoche del martes, cumplirán con el recorrido hasta la terminal programada". El gremialista aclaró que el resto de "los viajes de corta y media distancia no prestan servicios desde la medianoche de ayer".

Anses no hace paro y abre en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que hoy atenderá con normalidad en sus oficinas de todo el país con los cronogramas de turnos asignados previamente, no obstante el paro de la CGT.



Ante la posibilidad de que no hubiera servicio de transporte de caudales, el organismo reiteró el adelanto para el martes de los pagos para jubilados y pensionados que debían cobrar hoy sus haberes, y que comprenden los documentos terminados en 8 y 9 cuyo haber no supera la suma de 11.832 pesos. Recordó la Anses que a partir del 1 de junio venidero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán un 10,74 por ciento, una medida que beneficiará a más de 13,2 millones de personas y que se suma al adelanto del 46 por ciento de la Asignación Universal por Hijo anunciado en marzo pasado por el presidente Mauricio Macri.