Dirigentes de Unión por la Patria (UxP) cercanos al kirchnerismo celebraron hoy la reaparición pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un documento de 33 páginas publicado en sus redes sociales en el que cuestiona el proyecto económico de la administración Javier Milei y pidieron que el texto sea el punto de inicio de un “debate dentro del peronismo”.



En respaldo a la expresidenta, el senador nacional Eduardo ‘Wado’ de Pedro sostuvo que “repetir el modelo que ya nos llevó al fracaso en otras oportunidades provocará los mismos resultados” y agregó: "Ganan los mismos de siempre, que hacen negocios con el patrimonio de los argentinos, y pierden las grandes mayorías”.



En un posteo en su cuenta de la plataforma X, De Pedro añadió: “Les recomiendo el documento de Cristina para comprender lo que está pasando y empezar a dar los debates necesarios dentro del peronismo”.



Para el exjefe de Gabinete y excandidato a vicepresidente Agustín Rossi, “el documento de Cristina enoja a los libermacristas por la evidencia empírica que refleja” y graficó: “El liberalismo siempre ha fracasado en la Argentina. No se va a hundir el témpano, se va a volver a hundir el Titanic”.



En tanto, la diputada nacional Julia Strada consideró que el “documento de trabajo no es para leer, sino para estudiar. Subiendo la vara de la política, enorme Cristina”.



Las críticas de Cristina Kirchner enseguida recibieron réplicas del Gobierno nacional, como fue el caso del ministro de Economía, Luis Caputo, quien la invitó a "tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”.



En respuesta a Caputo, el diputado nacional Itaí Hagman afirmó: “Hay que ser cara rota. Hasta tus propios colegas reconocían que la Argentina no tenía problemas de deuda cuando ustedes llegaron” y añadió: “Hay que ser ciego, o muy mala leche, para negar el desastre que hicieron en materia de deuda. Me inclino por la segunda".



A su turno, el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló que el documento es un “lúcido y necesario diagnóstico de Cristina sobre el gobierno de Milei y la planificación del caos económico para zambullirse en la dolarización antes de que lo alcancen las llamas del conflicto social”.



“El problema es que la solución para Milei puede terminar siendo la ruina para los argentinos”, agregó



Yasky y resaltó que “la frase de Alberdi sobre los adictos a la deuda deja en pelotas a los plagiadores de títulos”.



Para el diputado nacional Leopoldo Moreau, el documento de Cristina “no sólo es un análisis de la crisis estructural que nos envuelve y diagnóstico de lo que viene, sino una desconstrucción necesaria de un falso sentido común si queremos poner de pie un frente patriótico, democrático y popular”.



El diputado porteño Eduardo Valdés manifestó que “a Cristina la veo activa” y contó que “tiene mucho diálogo con los bloques parlamentarios”.



En tanto, el dirigente social y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, escribió en X: “Todavía no pude leer el documento de Cristina, pero por las respuestas del chorro de guante blanco Caputo, el panqueque milicoide (Guillermo) Francos y el narcocapitalista (José Luis) Espert, me anticipo que algunas verdades debe decir”.



En esa línea, la diputada nacional Florencia Carignano recordó que “Milei dice que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre” y puntualizó que Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich "actuales funcionarios, fueron parte del gobierno de (Fernando) De la Rua y de (Mauricio) Macri, que los echó: a Caputo por inútil y a Sturzenegger del Banco Central, también por inútil”.



En su publicación de hoy, la expresidenta planteó duras críticas al Gobierno, calificó a Milei como un "showman-economista en la Rosada", cuestionó a sus "funcionarios fracasados" y advirtió que una de las propuestas de su gestión, la dolarización, "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo" de la Argentina.