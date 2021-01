Las fiestas clandestinas son la mayor preocupación del Gobierno que espera poder desactivarlas con las nuevas restricciones impuestas de 1 a 6 de la mañana en la mayoría de las localidades de alta concentración turística durante el verano. También con fuertes multas para intentar contener los contagios de coronavirus. Solamente este sábado se desarticularon en el país 25 reuniones ilegales, de las que participaban hasta 1000 personas.

Según se informó oficialmente, en Mar del Plata se desarticularon 19 fiestas clandestinas; dos en Tucumán; dos en Santa Fe; una en Vicente López y otra La Plata. En el popular balneario de la Costa Atlántica se clausuró, además, un boliche.

Mar del Plata

“Esta madrugada desarticulamos 19 fiestas clandestinas y controlamos los lugares habilitados donde es importante que se cumplan los protocolos”, detalló el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, a través de su cuenta de la red social Twitter.

El jefe comunal agregó que multaron a distintos comercios que no cumplían con los protocolos sanitarios vigentes y que se clausuró un balneario por no cumplir el distanciamiento social y permitir actividades de baile que no están permitidas en el marco de distanciamiento, social, preventivo y obligatorio. “Infraccionamos a diferentes espacios, y clausuramos también un balneario ubicado en el sur de nuestra ciudad por no respetar las medidas de distanciamiento social”, detalló.

Durante la madrugada se recibieron en el municipio más de 70 denuncias por encuentros ilegales. Las fiestas clandestinas se realizaron la noche previa a la entrada en vigencia de las nuevas restricciones nocturnas, con el toque sanitario entre la 1 y las 6 de la mañana que entran en vigencia esta medianoche.

Una de las fiestas ilegales se desarticuló en el barrio Autódromo, en el límite sudoeste de la localidad balnearia. Según la agencia Telam, participaban más de 100 jóvenes que se retiraron al advertir la presencia policial y algunos arrojaron piedras a los efectivos.

Otra reunión se verificó en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas, en la que participaban unas 50 personas, más de la mitad menores de edad. En ese procedimiento actuaron más de diez móviles, fue secuestrada además un arma de fuego y detenida una persona.

El municipio también labró infracciones a los boliches Bruto y Santa, que funcionan en Playa Grande, por incumplimiento del “protocolo de funcionamiento gastronómico provincial”, luego de que se detectara actividades de baile y la falta de distanciamiento social.

Vicente López

En el partido de Vicente López se desarticuló una fiesta clandestina antes de que se realizara. Según se informó oficialmente, allí se iban a vulnerar las condiciones de distanciamiento obligatorio. Efectivos del Cuerpo de Patrulla del Municipio la detectaron a través de una convocatoria de la red social Facebook.

La dueña de la vivienda admitió que se iba a celebrar un cumpleaños, pero que era ajena a la organización. En ese momento se detectó una furgoneta que llegaba al lugar con equipos de sonido, por lo que se labró un acta de infracción, mientras que no se decomisaron los elementos por decisión de la jueza de turno. Un móvil de la patrulla municipal permaneció en el lugar para evitar la realización de la fiesta.

El intendente local, Jorge Macri, llamó la atención de que la Policía provincial no se haya enterado de la realización de la fiesta. “La Policía deberá estar muy atenta al tema de las fiestas clandestinas, sorprende que no se entere”, expresó el jefe comunal y se preguntó “¿cómo puede ser que algo ilegal suceda tan livianamente?”.

“El rol indelegable del Estado es hacer cumplir la ley, que siempre protege al más débil. El Estado debe controlar lo ilegal e informal y permitir que quien trabaja cumpliendo las reglas pueda seguir haciéndolo”, sostuvo Macri.

La Plata

En la capital de la provincia de Buenos Aires, efectivos municipales y de la Policía bonaerense desarticularon una fiesta clandestina, de la que participaban más de 1000 personas.

“A través de los operativos logramos desarticular estos encuentros multitudinarios, los cuales no solo están prohibidos por realizarse en lugares que no cuentan con la correspondiente habilitación municipal sino que tampoco se cumplen las medidas sanitarias previstas para evitar situaciones de contagio del virus”, explicó la Secretaria de Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo, y advirtió que tienen “previsto aplicar las máximas sanciones a los organizadores de estas juntadas y fiestas clandestinas, por poner en riesgo la vida de los vecinos de la ciudad”.

En la misma noche también clausuraron un bar en 511 y 31, en el que se detectaron jóvenes y adultos que no respetaban las medidas de prevención vigentes. También se realizaron operativos con retenes preventivos en inmediaciones a parques y plazas públicas, donde suelen reunirse personas sin respetar las medidas de distanciamiento.

Las multas para quienes organicen fiestas clandestinas en bares, salones de fiestas o casa quintas alcanza hasta los $2 millones, en tanto que la sanción para las juntadas masivas equivalen al pago de hasta $1 millón. En ambos casos los costos recaen sobre los organizadores y los propietarios de los inmuebles.

Santa Fe

Desde el inicio del aislamiento social hasta las fases de distanciamiento, la provincia de Santa Fe es lugar elegido para las reuniones ilegales. Este sábado fueron dos las fiestas desarticuladas en distintos operativos de control, alertados por el llamado de vecinos.

Una se detectó en un domicilio de la ciudad, donde agentes de la Agrupación Cuerpos constataron que unas 50 personas participaban de una fiesta; en la otra había unas 33 personas que fueron trasladadas hasta la sede de la seccional 3ra. de policía. Los agentes procedieron al secuestro de tres barriles de cerveza, latas y botellas con el mismo contenido, y equipos de luces y parlantes.

En ambos casos los responsables fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia por violar medidas sanitarias.

Tucumán

Este sábado se detectaron dos fiestas clandestinas en localidades turísticas de Tucumán. Una en San Pedro de Colalao, en una casa alquilada por unas seis amigas, en la que había 50 jóvenes sin barbijo ni distanciamiento social.

Según indicaron fuentes oficiales a TN, las jóvenes que alquilaron la casa invitaron a cinco o seis amigos, que fueron los que habrían extendido la convocatoria a otros. La dueña de la casa es una mujer de unos 70 años, que dijo no estar al tanto de lo sucedido. Las jóvenes fueron demoradas unas horas y se les inició luego una causa judicial.

La otra fiesta se desactivó en Amaicha del Valle, en la que también había más de 50 personas festejando un cumpleaños de 50 años. El responsable tiene iniciada una causa judicial.

