Fabián Gutiérrez estuvo cerca del matrimonio Kirchner durante más de quince años. Conoció en detalle muchos de los movimientos de la ex familia presidencial y, sorpresivamente, pidió ser un imputado colaborador en la causa que investiga el sistema de recaudación de fondos ilegales que ex funcionarios del entonces ministerio de Planificación Federal, cobraban a empresas contratistas del Estado.

Así, en pocos días, el ex secretario privado se convirtió en "arrepentido", comprometiendo con sus dichos a Cristina Kirchner. Habló, según trascendió, de bolsos que viajaban a El Calafate, de "espacios destinados a guardar los bolsos que eran inaccesibles para todos y sólo ingresaba Néstor Kirchner", entre otros nuevos datos.

Gutiérrez fue un hombre de extrema confianza de los Kirchner. Participó de reuniones, viajes, asados y situaciones políticas que rodearon a los ex presidentes. En mayo de 2003 llegó a la Casa Rosada proveniente de Santa Cruz y estuvo el 9 de diciembre de 2015 en el último acto oficial que encabezó Cristina Kirchner como presidenta de la Nación. Había dejado su cargo de secretario privado en 2010, pero no cortó la relación con la ex familia presidencial.

Este lunes se convirtió en imputado colaborador y comenzaron a conocerse detalles de su confesión, entre ellos la ratificación sobre el tráfico de bolsos a Santa Cruz. La versión no sorprendió. El ex piloto del Tango 01 Sergio Velázquez dijo ante el juez que en la flota presidencial se trasladaban bolsos, pero no dio precisiones sobre el contenido de los mismos.

Claudio Uberti, ex funcionario K, habló de “la casa de Río Gallegos donde tenían bóvedas” al referirse a la recaudación de fondos ilegales que pasaban por el departamento de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta para -según sus dichos-, ser “trasladados al sur”. Palabras más, palabras menos, el financista Ernesto Clarens confirmó dicha logística.

Ahora, es el propio ex secretario privado de los Kirchner quien, en su confesión como arrepentido, admitió que en diversas oportunidades vio al fallecido Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) trasladar bolsos hacia la residencia ubicada en el Calafate y en Río Gallegos.

Entonces, se centró en la propiedad de la villa turística de donde el juez Bonadio secuestró 100 objetos tras tres días de allanamiento. Según la justicia, en esa vivienda se detectó un espacio definido como bóveda.

¿Cómo se movía el dinero? sólo en el departamento de Uruguay 1306 en Recoleta donde hoy vive "se hicieron 87 entregas por U$S 69.722.600", indica la resolución del juez Bonadio con la que procesó a los acusados en la causa de los cuadernos. Además, el magistrado insistió con la existencia de una "bóveda en el domicilio de El Calafate".

Bonadio dijo que en la residencia de El Calafate "se encontró en el subsuelo una bóveda que si bien su entrada tenía una puerta de madera el contramarco de la misma era de acero y del testimonio del arquitecto Jorge Soler y del ingeniero Alberto Groba se determinó que hubo una "puerta blindada".

Gutiérrez dijo ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio que en esa residencia contaba con espacios destinados a guardar los bolsos que eran inaccesibles para todos y “sólo ingresaba Néstor Kirchner”.

Al contar sobre los vuelos con los bolsos, el ex secretario indicó que vio muchas veces a Daniel Muñóz y que escuchó comentarios que allí transportaban dinero en el interior de los bolsos.

En algunos vuelos compartidos observó a Muñoz “sentado junto con bolsos a su alcance”, y que eran los mismos que luego eran trasladados a la residencia de los Kirchner.

Aseguró, según fuentes judiciales, que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de esa logística. Su información incluyó la mención de Máximo Kirchner y La Cámpora como "quienes rodearon y acompañaron a Cristina Kirchner después de la muerte de Néstor".

Durante la ampliación de la indagatoria -que después le valió la figura de “arrepentido” y la excarcelación-,, Bonadio le preguntó a Gutiérrez sobre el rol que desempeñaba cada secretario privado de Cristina Kirchner. Según pudo saber Clarín, dio detalles de tareas y movimientos que realizaban. Además, se le consultó sobre el trabajo asignado a Raúl Copetti, ex recaudador del FpV y director del Banco de Santa Cruz. Gutiérrez respondió todas las preguntas.

Ahora, el escenario judicial del ex secretario presidencial es complejo. En paralelo es investigado por lavado de dinero. Se detectaron en sus declaraciones juradas una serie de irregularidades, muchas de ellas certificadas por el contador Víctor Manzanares, preso en la causa Los Sauces. “En 2015 declaró percibir ingresos por honorarios y alquileres por 52.000 pesos mensuales, que después no figuraron en la declaración jurada”.

Los números fueron superlativos: el patrimonio en 2015 “representa más de 15 veces su patrimonio del año 2007 (15,27%, que surge de la relación entre 4.155.358,64 y 272.102,94 pesos)”, expresa la denuncia.

Los bienes declarados en el país tienen un valor de 8.549.514 pesos. Esto incluye propiedades por 2,4 millones de pesos. Desde 2007 hasta julio de 2016 incorporó 16 propiedades.