La Asociación Bancaria (AB), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo, advirtió hoy a las cámaras empresarias del sector que "los plazos se terminan", al no lograr en un nuevo encuentro paritario una solución al reclamo de mejora salarial y compensación por el impacto del Impuesto a las Ganancias, y advirtió que desde el lunes profundizará su plan de lucha.



En un comunicado firmado por el Secretariado General Nacional, la AB sostuvo que por ahora "no pudo alcanzarse en Trabajo un acuerdo que satisfaga de forma íntegra las necesidades de los trabajadores bancarios" y aseveró que "la situación es insostenible".



"A punto de expirar la conciliación obligatoria dispuesta en febrero último por la cartera laboral, la situación es insostenible. La cámara Abappra es la única que por el momento realizó una propuesta salarial y continúa trabajándola. Las otras entidades privadas (ABE, ABA y Adeba) siguen dilatando y obstaculizando un acuerdo", aseguró.



El gremio, que ya realizó el 23 de febrero un paro nacional de 24 horas, destacó los esfuerzos para destrabar el conflicto por parte de los ministros de Economía y de Trabajo, Sergio Massa y Raquel Olmos, y sostuvo que a "los privados parece que no les importa la situación salarial de los trabajadores sino solo continuar generando más y más ganancias".



"Las cámaras privadas, en especial los bancos internacionales, deben recapacitar de forma urgente y distribuir su elevada rentabilidad, obtenida mayormente de forma especulativa, con casi nulo riesgo de capital y amparados por resoluciones del Banco Central (BCRA). No entienden los tiempos ni los justos reclamos", añadió el sindicato.



Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, añadieron que la Bancaria exige "una inmediata mejora salarial y una compensación que ayude a sobrellevar el peso del Impuesto a las Ganancias".



Además, acusaron a las cámaras de "no ofrecer soluciones ni propuestas concretas luego de más de tres meses de negociaciones", por lo que responsabilizaron a los empresarios de poner en serio riesgo "la paz social".



"Luego de concluida la conciliación obligatoria y, de no haber respuestas satisfactorias, el gremio se declarará en libertad de acción, retomará las medidas gremiales y profundizará el plan de lucha a partir del lunes próximo", concluyeron los dirigentes.



El viernes pasado la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) propuso "otorgar una suma extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo, en concepto por compensación salarial del Impuesto a las Ganancias".



"Así, los importes ofrecidos van desde una escala de $12.500 hasta $136.500, a abonarse el 50% en mayo y el 50% restante en el mes de septiembre del 2023. La cámara aclara que esta gratificación extraordinaria, no será aplicable para las entidades bancarias que actualmente reintegran a sus trabajadores dicho tributo", señaló en esa ocasión el sindicato.



Por otro lado, en esa ocasión las cámaras privadas (ABA, Adeba y ABE) sólo ratificaron la propuesta salarial presentada el 16 de febrero y expresaron que analizarían el ofrecimiento de Abappra y el BCRA tomó nota de todas las propuestas.



El gremio recordó tras aquella reunión que los trabajadores "transitan el tercer mes sin percibir un aumento salarial y tampoco han cobrado el retroactivo correspondiente al año 2022".



"Por todo lo expresado rechazamos las propuestas realizadas por todas las cámaras bancarias, entendiendo que son insuficientes y que no están ajustadas a los tiempos que corren, ni a nuestros justos reclamos", consignó la AB antes de la reunión de hoy, que también fracasó.