El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, dijo hoy que en el PRO "hay un problemilla" y pidió "calma" a los dirigentes de ese partido para que "fluya la buena energía" para poder "gobernar" el país "mejor" que entre 2015 y 2019.



"Hay un problemilla en el PRO pero ya lo van a resolver", indicó Morales al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio del barrio porteño de Palermo.



Así hizo alusión a la crisis interna que atraviesa el PRO luego de que Larreta -con quien tiene mayor afinidad en la coalición- haya decidido que la boleta única electrónica sea el método para las próximas elecciones en el distrito porteño, algo que para Macri fue "una profunda desilusión".



"Calma PRO, que fluya la buena energía, tenemos un gran desafío", remarcó y afirmó que JxC es "la única fuerza política en condiciones de dar vuelta la Argentina".



Consultado sobre cómo se arreglarán las tensiones internas dijo: "No me meto en la interna del PRO, por meterme termino mal".



Morales aseguró tener "buena energía" con la titular del PRO, Patricia Bullrich y con el referente de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto.



"No se preocupen. Vamos a gobernar Argentina y vamos a hacerlo mejor que en 2015 y 2019", aseguró.



Además, señaló de forma irónica que a los radicales "nos gusta mucho la interna" y que el partido amarillo los está "imitando".



"A los del PRO le decimos 'muchachos a ustedes copian todo lo malo de nosotros'", sostuvo.



Durante su discurso, Morales también expresó sus propuestas como precandidato a presidente y remarcó que durante "los primeros meses" de su gestión intentará llegar "muy cerca" de la "unificación del tipo de cambio".



"Hay que terminar con el tipo de cambio de la soja y el vitivinícola, hay que terminar con esa mentira. Necesitamos un tipo de cambio único para que el que quiera exportar exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza", detalló.



En esa línea, sostuvo que el Frente de Todos (FdT) configura "un modelo anti exportador" mientras que el de JxC es "un modelo exportador".



"Somos un gobierno que va a tener al campo como aliado", expresó.